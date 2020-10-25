На одній з дільниць у Запоріжжі зникло 40 бюлетенів, правоохоронці відкрили провадження – поліція

У поліції Запорізької області заявили, що отримали від члена виборчої комісії у Запоріжжі повідомлення про зникнення на одній із дільниць 40 бюлетенів.

«Близько 10:30 до Вознесенівського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від члена виборчої комісії про те, що зі столу пропали 40 бюлетенів. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 158-1 Кримінального кодексу України (Викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі). Найсуворіша санкція за цією статтею передбачає позбавленням волі на строк до двох років. Вживаються заходи зі встановлення осіб, причетних до скоєння цього кримінального правопорушення», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що станом на 12 годину до поліції Запорізької області надійшло 87 повідомлень про можливе порушення виборчого законодавства в день голосування, відкрито 1 кримінальне провадження та складені 2 адміністративні протоколи.

«Більшість повідомлень стосується незаконної агітації, опитування,відсутності в списках виборців, відсутності інформаційних стендів кандидатів у депутати, можливого організованого підвозу груп громадян», – зазначили у поліції Запорізької області.

За даними МВС, станом на полудень 25 жовтня поліція зафіксувала в Україні 1280 заяв і повідомлень про порушення, пов’язані із виборчим процесом. Про порушення виборчого законодавства на місцевих виборах в Україні повідомляють і громадські спостерігачі від організацій «Опора» та «Комітет виборців України».

Вранці голова Центрвиборчкому Олег Діденко заявив, що повідомлення про окремі порушення на виборах надходять, але вони не мають системного характеру та не впливають на проведення виборів.

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В неділю, 25 жовтня, в Україні тривають вибори до місцевих органів влади.