У КВУ розповіли, які порушення зафіксували в регіонах у перші години виборів

Громадська організація «Комітет виборців України» повідомила про фіксацію її спостерігачами порушень у перші години місцевих виборів. Перші порушення, виявили, зокрема, у Луцьку, Вінниці, Львові, Житомирі, у Херсонаській та Луганській областях.

Згідно з повідомленням КВУ у фейсбуці, серед порушень є зокрема не дотримання протиепімедіологічних заходів, неналежне забезпечення комісій виборчим інвентарем, порушення часових рамок проведення підготовчого засідання комісій, «представники поліції на окремих дільницях виконують невластиві їм функції: перевіряють посвідчення спостерігачів та знаходяться в приміщення для голосування».

«Спостерігачі КВУ повідомляють про черги на дільницях. Зокрема, у Львові на дільницях №№ 461897 та 461896. Не всюди дотримують розмітки щодо соціальної дистанції. Також у Львові (ВД №462028) деякі члени комісії не одягають маски, рукавиці або носять їх неправильно, вимірювання температури відбувається хаотично», – йдеться в повідомленні КВУ.

В неділю, 25 жовтня, в Україні тривають вибори до місцевих органів влади. Голосування проходитиме до 20:00. Українці обирають депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1439 громадах. Не відбуватимуться вибори на тимчасово окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій не призначила ЦВК.

У 2020 році місцеві вибори проводять за новими правилами. Бюлетень для виборів у місцеві ради потрібно заповнювати у два етапи: спочатку необхідно обрати партію, а потім – вписати номер кандидата з цієї політичної сили, якого ви хочете підтримати.