На кількох великих дільницях у Києві не вистачає скриньок для голосування – спостерігачі «Опори»

На кількох великих виборчих дільницях у Києві не вистачає скриньок для голосування, повідомляють у неділю спостерігачі громадянської мережі «Опора».

«На великих виборчих дільницях № 800359, №801088, № 800783, № 800911 замало скриньок для голосування. На дільниці № 800359 у Деснянському районі міста Києва 4 виборчі скриньки, хоча має бути мінімум 6. На дільниці №801088 у Дарницькому районі міста Києва 4 виборчі скриньки, однак таких має бути 6. На дільниці № 800911 у Солом’янському районі міста Києва також 4 виборчі скриньки замість 6. Після прохання спостерігача «Опори» винести ще 2 стаціонарні скриньки голова комісії повідомила, що це всі скриньки, які вони отримали. У Святошинському районі на виборчій дільниці №800783 наявні лише 5 виборчих скриньок», – йдеться в повідомленні «Опори».

Крім того, за даними мережі, факти нестачі виборчих скриньок та кабінок для голосування фіксують і на Київщині.

За даними МВС, у столиці 6 виборчих дільниць розпочали роботу із запізненням.

«Сьогодні о 8:00 годині розпочали роботу 1103 дільничні виборчі комісії на території Києва, 6 з яких, що у Шевченківському (3) і Солом’янському (3) районі столиці, - із запізненням, а 2 – в Оболонському і Дарницькому районах – станом на 8:30 не відкрилися. Відомості про події внесені до Журналів єдиного обліку заяв та повідомлень та проводиться перевірка», – повідомили в МВС України.

В неділю, 25 жовтня, в Україні тривають вибори до місцевих органів влади. Голосування проходитиме до 20:00. Українці обирають депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1439 громадах. Не відбуватимуться вибори на тимчасово окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій не призначила ЦВК.

У 2020 році місцеві вибори проводять за новими правилами. Бюлетень для виборів у місцеві ради потрібно заповнювати у два етапи: спочатку необхідно обрати партію, а потім – вписати номер кандидата з цієї політичної сили, якого ви хочете підтримати.