У Житомирі спостерігачі повідомляють про відсутність кабінок для голосування на ДВК – «Опора»

Громадянська мережа «Опора» повідомляє, що у Житомирі на двох дільничних виборчих комісіях в мікрорайоні Польова немає кабінок для голосування.

«На дільниці №181447, яка знаходиться в музичній залі в дошкільному навчальному закладі №66, одна ніби кабінка у вигляді ширми з лялькового театру. На дільниці №181448, яка знаходиться в спортивній залі садочку №46 кабінки відсутні взагалі. Саме приміщення для голосування дуже маленьке. Як стало відомо «Опорі», така ситуація і на багатьох інших ДВК по місту», – йдеться в повідомленні.

За даними мережі, голова житомирської ТВК Оксана Плис пояснила, що виконавець робіт не встиг виготовити і поставити вчасно кабінки.

Згідно з нормами Виборчого кодексу, голосування проводиться у спеціально обладнаних кабінах для таємного голосування. Для малих виборчих дільниць кількість таких кабін повинна бути не менше ніж 2, для середніх – не менше ніж 4, для великих – не менше ніж 6. Обладнання приміщення для голосування покладається на дільничну виборчу комісію.

В неділю, 25 жовтня, в Україні тривають вибори до місцевих органів влади. Голосування проходитиме до 20:00.

Українці обирають депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1439 громадах. Не відбуватимуться вибори на тимчасово окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій не призначила ЦВК.

У 2020 році місцеві вибори проводять за новими правилами. Бюлетень для виборів у місцеві ради потрібно заповнювати у два етапи: спочатку необхідно обрати партію, а потім – вписати номер кандидата з цієї політичної сили, якого ви хочете підтримати.