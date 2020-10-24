Поліцейські склали 54 протоколи за порушення «дня тиші»

В Україні поліцейські до 12-ї години 24 жовтня, у «день тиші», склали 54 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень. Про це повідомляє Національна поліція України.

«Із них 42 протоколи – за статтею 212-13 (виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск) КУпАП. 8 протоколів було складено за статтею 212-10 (порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації), 3 – за статтею 152 (порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів), один протокол – за статтею 212-14 (порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів) Кодексу України про адміністративні правопорушення», – уточнюють правоохоронці.

Повідомляється, що наразі виявлено 181 порушення, пов’язане з незаконною агітацією: «Серед основних видів незаконної агітації найбільше зафіксовано випадків агітації на білбордах – 96, 44 – роздача агітаційної продукції, 16 – агітація на будівлях, 12 – заклики голосувати за партію або кандидата, 5 – агітація у ЗМІ, 5 – агітація на автомобілях, 2 – агітація без ознак належності до політичної сили, 1 – агітація в громадському транспорті», – йдеться у повідомленні.

У поліції додають: зафіксовано 39 фактів – у Рівненській області, у Харківській – 22, у Київський та Львівській – по 13, у Дніпропетровській – 12, у Донецькій та Черкаській – по 10, у місті Києві та Тернопільській області – по 8, у Волинській та Чернівецькій – по 7, в Одеській та Чернігівській – по 5, у Миколаївській та Кіровоградській – по 4, у Вінницькій, Житомирській та Херсонській – по 3, у Сумській – 2, у Донецькій, Запорізькій та Луганській – по 1.

Поліцейські заявляють, що повідомили органи місцевого самоврядування про виявлені порушення, відтак на місця виїжджали комунальні служби, наразі агітаційні матеріали демонтують.

23 жовтня о півночі завершився процес ведення передвиборчої агітації на місцевих виборах. 24 жовтня – «день тиші», коли агітація заборонена.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.