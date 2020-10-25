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25 жовтня 2020, Київ 15:42
Фотогалереї

Місцеві вибори: як голосують на виборчих дільницях у Києві (фоторепортаж)

У неділю, 25 жовтня, в Україні тривають вибори до місцевих органів влади. Голосування проходитиме до 20:00. Українці обирають депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1439 громадах. Не відбуватимуться вибори на тимчасово окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій не призначила ЦВК.

У 2020 році місцеві вибори проводять за новими правилами. Бюлетень для виборів у місцеві ради потрібно заповнювати у два етапи: спочатку необхідно обрати партію, а потім – вписати номер кандидата з цієї політичної сили, якого ви хочете підтримати.

Як голосують на виборчих дільницях Києва – у фоторепортажі Радіо Свобода.

Люди вишикувались у чергу до виборчої дільниці у Києві, дотримуючись соціальної дистанції
1 Люди вишикувались у чергу до виборчої дільниці у Києві, дотримуючись соціальної дистанції
На фото: працівниця виборчої дільниці у Києві дезінфікує підлогу для безпечного голосування
2 На фото: працівниця виборчої дільниці у Києві дезінфікує підлогу для безпечного голосування
На вході до дільниці виборцям обов&#39;язково вимірюють температуру
3 На вході до дільниці виборцям обов'язково вимірюють температуру
Але все одно заходів безпеки дотримуються не всі відвідувачі дільниці
4 Але все одно заходів безпеки дотримуються не всі відвідувачі дільниці
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Чоловік очікує своєї черги, щоб зайти до кабінки голосування &nbsp;
6 Чоловік очікує своєї черги, щоб зайти до кабінки голосування
 
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На дверях дільниці можна ознайомитись зі списками кандидатів
8 На дверях дільниці можна ознайомитись зі списками кандидатів
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков голосує на виборчій дільниці у Києві
9 Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков голосує на виборчій дільниці у Києві
Кандидат у Мери Києва Сергій Притула спілкується із журналістами на подвір&#39;ї поблизу дільниці...
10 Кандидат у Мери Києва Сергій Притула спілкується із журналістами на подвір'ї поблизу дільниці...
...за кілька хвилин він також проголосував
11 ...за кілька хвилин він також проголосував
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На виході з дільниці виборців зустрічають волонтери, та заохочують людей відповісти на &laquo;5 запитань від Зеленського&raquo;
13 На виході з дільниці виборців зустрічають волонтери, та заохочують людей відповісти на «5 запитань від Зеленського»
За повідомленням Радіо Свобода, до поліції починають надходити скарги на проведення опитування, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським. Однак міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сьогодні&nbsp;повторив&nbsp;своє твердження про те, що опитування, які проводяться поза виборчою дільницею після голосування, не суперечать закону України
14 За повідомленням Радіо Свобода, до поліції починають надходити скарги на проведення опитування, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським. Однак міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сьогодні повторив своє твердження про те, що опитування, які проводяться поза виборчою дільницею після голосування, не суперечать закону України
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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