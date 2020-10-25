За перші чотири години виборів проголосували 13,5% виборців – «Опора»

Станом на 12:00 13,5% виборців проголосували на місцевих виборах в Україні 25 жовтня, повідомили в громадянській мережі «Опора».

«Якщо говорити про активність виборців на основі статистично-репрезентативної кількості дільниць в Україні, на яких спостерігає Громадянська мережа «Опора», то, за нашими даними станом на 12-ту годину, сьогодні активність виборців становить 13,5% з похибкою вибірки 1,25%», – сказав на брифінгу аналітик «Опори» Олександр Клюжев.

Центральна виборча комісія ще не подавала своїх даних про явку виборців, але після 13-ї години вказала, що «голосування на місцевих виборах триває у штатному режимі».

«У цілому можна стверджувати, що голосування в Україні розпочалося вчасно. За винятком окремих дільниць, які відкрились із запізненням через технічні причини», – розповів голова Комісії Олег Діденко.

Найпізніше з різних причин розпочали свою роботу чотири виборчі дільниці у Донецькій, Івано-Франківській, Житомирській та Полтавській областях.