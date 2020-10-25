Кількість порушень на виборах зростає. МВС повідомило про понад 1000 фактів

Станом на полудень 25 жовтня поліція зафіксувала 1280 заяв і повідомлень про порушення, пов’язані із виборчим процесом, повідомила пресслужба МВС України.

«Так, найбільше повідомлень зафіксовано в Києві – 151, у Київській області – 132, Донецькій – 110, Дніпропетровській – 98, Запорізькій – 81, Львівській – 74, Черкаській – 59, Полтавській – 57, Харківській та Херсонській – по 54, Вінницькій – 51, Одеській – 47, Сумській – 36, Рівненській – 35, Закарпатській – 31 , Кіровоградській та Миколаївській – по 30, Хмельницькій – 29, Луганській – 27, Чернігівській – 26, Тернопільській – 20, Івано-Франківській – 18, Волинській – 14, Житомирській – 11, Чернівецькій – 5», – йдеться в повідомленні МВС у Telegram.

Повідомляється, що за 14-ма фактами відкрито кримінальні провадження.

Крім того, щодо порушення порядку ведення агітації зафіксовано 303 повідомлення, з них про агітацію в день виборів – 158, порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації – 65, порушення таємниці голосування – 50, порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій або списків виборців – 38, незаконне використання виборчого бюлетеня (спроба або винесення виборчого бюлетеня) – 33.

Також поліцейські склали 25 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, зазначили в МВС.

Про перші порушення виборчого законодавства на місцевих виборах в Україні повідомляли громадські спостерігачі від організацій «Опора» та «Комітет виборців України».

В неділю, 25 жовтня, в Україні тривають вибори до місцевих органів влади. Голосування проходитиме до 20:00. Українці обирають депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1439 громадах. Не відбуватимуться вибори на тимчасово окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій не призначила ЦВК.