Поліція заявляє про ймовірний підкуп виборців, організований на Одещині громадянином Росії

В Ізмаїлі Одеської області поліція затримала пів сотні осіб під керівництвом громадянина Росії, які мали продати свої голоси ще невстановленому кандидату. Про це журналістам повідомив керівник головного управління Національної поліції в Одеській області Олег Бех. Затримання відбулось після перевірки повідомлення від громадян, зазначив він.

«В Ізмаїл 25 жовтня прибуло три автобуси із 52 невідомими людинами. Після їх доставлення до місцевого відділу поліції було встановлено, що вони за грошову винагороду 400-1000 гривень планували голосувати в одному з райцентрів Одеської області. Прізвище кандидата, їм мали повідомити пізніше», – розповів Бех.

За його словами, в одному з автобусів також затримали громадянина Росії із грошами та списками людей в автобусах.

Поліція відкрила кримінальна провадження за ст. 160 Кримінального кодексу (підкуп виборців).

Підозрюваний «керівник» був затриманий, тривають слідчі дії.

Голова Нацполіції Ігор Клименко раніше сьогодні повідомив, що в Одеській області правоохоронці зафіксували факт підвезення громадян, а організатором цієї «каруселі» був громадянин Росії. Про інциденти з автобусами виборців повідомляли і на Дніпропетровщині та в Києві.

За даними МВС, у день місцевих виборів 25 жовтня вже зареєстровано 383 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства.

Про перші порушення виборчого законодавства на місцевих виборах в Україні повідомляли громадські спостерігачі від організацій «Опора» та «Комітет виборців України».

В неділю, 25 жовтня, в Україні тривають вибори до місцевих органів влади. Голосування проходитиме до 20:00. Українці обирають депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1439 громадах. Не відбуватимуться вибори на тимчасово окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій не призначила ЦВК.