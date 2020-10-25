Поліція перевіряє автобуси у Кривому Розі через ймовірні «каруселі» на виборах

Поліція з півночі фіксує факти масового підвезення людей на автобусах, ймовірно, для голосування (так звані «каруселі») на місцевих виборах у Дніпропетровській області. Як передає кореспондент Радіо Свобода, наразі поліція перевіряє автобуси, зафіксовані в Кривому Розі.

Як повідомив заступник начальника обласної поліції Володимир Богоніс, щодо 20 осіб в автобусі вже з’ясували, що це спостерігачі однієї з політсил. Щодо ще 50 людей в автобусі, які прибули з Черкаської області, триває перевірка.

«На даний момент встановлюємо цих осіб», – зазначив представник поліції.

Станом на 10:00, як зазначив Володимир Богоніс, відкрилися всі виборчі дільниці області, щоправда 6 з них – із запізненням. Наразі склали 5 адмінпротоколів – 4 з адмінпротоколи щодо пошкодження чи винесення бюлетенів, 1 – щодо незаконної агітації.

Кривий Ріг є одним із небагатьох міст України, де у день голосування виборці отримають по 5 бюлетенів, вони обирають депутатів обласної, міської, районної та районних в місті рад, а також міського голову. Зокрема, кандидатами в мери міста є 8 осіб.

У Кривому Розі – 296 виборчих дільниць. Загалом на Дніпропетровщині – 1748 виборчих дільниць, проголосувати має 2,5 млн виборців.

Тим часом голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що поліція з півночі фіксує факти масового підвезення людей на автобусах не лише у Дніпропетровській, а й в Одеській області та в Києві.

«Дійсно, з 12-ї години ночі ми затримуємо автобуси, які їздять по регіонах, возять людей, так звані «каруселі». Такі випадки у нас є і в Дніпропетровській області, і в Києві. Затримали на даний час два автобуси з Луганської області, які заїхали в Київ, теж люди приїжджали, я так розумію, що голосувати», – заявив він.

Голова Нацполіції повідомив, що в Одеській області також зафіксовано факт підвезення громадян. Організатором цієї «каруселі» був громадянин Росії, він вже затриманий.

«Усі громадяни, які були в цих автобусах, дають показання, і це всього за 400 гривень», – сказав Клименко.

За даними МВС, у день місцевих виборів 25 жовтня вже зареєстровано 383 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства.

Про перші порушення виборчого законодавства на місцевих виборах в Україні повідомляли громадські спостерігачі від організацій «Опора» та «Комітет виборців України».

В неділю, 25 жовтня, в Україні тривають вибори до місцевих органів влади. Голосування проходитиме до 20:00. Українці обирають депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1439 громадах. Не відбуватимуться вибори на тимчасово окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій не призначила ЦВК.