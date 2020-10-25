МВС: у день виборів зареєстровано близько 400 заяв і повідомлень про порушення законодавства

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що у день місцевих виборів 25 жовтня зареєстровано 383 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства.

«Складено два адміністративних протоколи та відкрито 6 кримінальних проваджень», – цитує сайт МВС першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового.

Він додоав, що майже 140 тисяч правоохоронців перебувають на варті виборів, у всіх регіонах на бойовому чергуванні є авіація.

Раніше голова Центрвиборчкому Олег Діденко заявив, що сьогодні надходять повідомлення про окремі порушення на виборах, але вони не мають системного характеру та не впливають на проведення виборів.

Про перші порушення виборчого законодавства на місцевих виборах в Україні повідомляли громадські спостерігачі від організацій «Опора» та «Комітет виборців України».

В неділю, 25 жовтня, в Україні тривають вибори до місцевих органів влади. Голосування проходитиме до 20:00. Українці обирають депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1439 громадах. Не відбуватимуться вибори на тимчасово окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій не призначила ЦВК.