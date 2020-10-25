Голосування загалом почалося вчасно, порушень системного характеру немає – голова ЦВК 

Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко повідомив, що загалом можна стверджувати, що голосування на місцевих виборах в Україні розпочалося вчасно.

«Загалом можна стверджувати, що голосування в Україні розпочалося вчасно, за винятком окремих виборчих дільниць, які відкрилися з запізненням, що переважно було спричинене питаннями технічного характеру», – сказав Діденко на брифінгу в неділю.

За його словами, до Центрвиборчкому надходять повідомлення про окремі порушення, які не мають системного характеру та не впливають на проведення виборів.

За даними МВС України, станом на 10:00 ранку залишалися не відкритими 4 виборчі дільниці – Донецька, Івано-Франківська, Житомирська та Полтавська області, несвоєчасно розпочали роботу 65 виборчих комісій.

Раніше про перші порушення виборчого законодавства на місцевих виборах в україні повідомляли громадські спостерігачі від організацій «Опора» та «Комітет виборців України».

В неділю, 25 жовтня, в Україні тривають вибори до місцевих органів влади. Голосування проходитиме до 20:00. Українці обирають депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1439 громадах. Не відбуватимуться вибори на тимчасово окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій не призначила ЦВК.

У 2020 році місцеві вибори проводять за новими правилами. Бюлетень для виборів у місцеві ради потрібно заповнювати у два етапи: спочатку необхідно обрати партію, а потім – вписати номер кандидата з цієї політичної сили, якого ви хочете підтримати.