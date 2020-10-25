На місцевих виборах в Україні працюють понад 40 спостерігачів від 6 іноземних держав – ЦВК

Згідно з даними Центральної виборчої комісії, на місцевих виборах в Україні 25 жовтня працює 41 спостерігач від шести іноземних держав.

Повідомляється, що найбільше своїх спостерігачів має Угорщина – 19, Словаччина – 6, по 5 – Німеччина і Казахстан, 4 – Іспанія і 2 – Чехія.

Крім того, міжнародні організації (усього 9) відрядили до України 271 свого спостерігача на місцеві вибори. Найчисельніше представництво – 88 спостерігачів – від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

В неділю, 25 жовтня, в Україні тривають вибори до місцевих органів влади. Голосування проходитиме до 20:00. Українці обирають депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1439 громадах. Не відбуватимуться вибори на тимчасово окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій не призначила ЦВК.