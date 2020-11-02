Голова Київської ТВК: проміжні результати виборів у столиці будуть відомі завтра

Дев’ять окружних територіальних виборчих комісій Києва вже здали протоколи, сьогодні це має зробити 10-та, Святошинська ТВК, повідомила на брифінгу 2 листопада повідомила голова Київської міської територіальної виборчої комісії Валентина Королькова.

За її словами, проміжні результати виборів у столиці стануть відомі 3 листопада.

«Всі дані по цифрах будуть оголошені завтра Ніловим Миколою Вікторовичем, це заступник голови міської ТВК. Він веде весь поточний підрахунок, і проміжні дані всіх протоколів, які затверджені, будуть оприлюднені завтра о 13 годині», – сказала вона.

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1 листопада був останній день, коли партії та кандидати могли подати фінансові звіти за підсумками передвиборчих кампаній, при цьому понад 1 400 кандидатів до Київської міської ради цього не зробили, додала голова комісії.

За словами Королькової, заяву про невідкриття рахунку виборчого фонду подали дві партії, одна – «Радикальна партія Олега Ляшка» – не подала такої заяви і не відкрила рахунок. 21 політична сила подала звіти. З кандидатів на посаду міського голови дев’ятеро подали фінансові звіти, п’ятеро подали заяву про невідкриття рахунку, шестеро – заяву про неутворення виборчого фонду, додала голова міської ТВК.

«Кандидати в депутати: всього 2 197 кандидатів у депутати. 128 відкрили рахунки, про що вони повідомили. 633 подали заявку про неутворення рахунку. А 1 436 просто проігнорували вимогу. Вони не подали жодної інформації про стан справ: ані про відкриття, ані про закриття, ані поточної інформації. Вони просто не з’явилися для такої форми роботи з ТВК», – резюмувала Королькова.

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Вона додала, що члени територіальної виборчої комісії працюють на волонтерських засадах, водночас виконують важливу аудиторську роботу. За її словами, ТВК буде «вивчати питання» щодо санкцій за ненадання звітів.

«Ми будемо відповідно аналізувати і направляти у відповідні органи ці запити, але на це піде певний час. Тому в мене прохання якось привернути увагу суспільства до цієї проблеми через те, що якщо кандидати в депутати не виконують такі вимоги при подачі документи, а потім ігнорують, то яким чином вони будуть виконувати інші повноваження?» – спитала голова ТВК.

В Україні 25 жовтня відбулися місцеві вибори. Українці обирали депутатів місцевих рад, селищних, сільських і міських голів. Явка склала близько 37%.