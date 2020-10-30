«Наголосували»: чи потрібні вибори у ОРДЛО? 

(Рубрика «Точка зору»)

Станіслав Асєєв

Холодильник vs. телевізор

Серед традиційної політичної істерії навколо результатів місцевих виборів зовсім у тінь відійшло те, що український політикум мав би помітити першочергово: кореляція цих виборів із майбутніми виборами в ОРДЛО.

Якщо суспільство обурює прохід у місцеву владу відверто проросійських сил – на який результат можна розраховувати там, де вже шість з половиною років існує виключно російський інформаційний простір?



Бо якщо суспільство обурює прохід у місцеву владу відверто проросійських сил – на який результат можна розраховувати там, де вже шість з половиною років існує виключно російський інформаційний простір?

Але питання це, на жаль, не риторичне, бо місцеві вибори показали: думка про те, що варто відібрати у мешканців в окупації телевізійний пульт – і все одразу стане добре – повністю хибна.

За умов інформаційної свободи, вільного інтернету та телебачення українці на підконтрольній території провели у місцеві ради колишніх колобарантів, людей з кримінальним минулим, партію Шарія та повністю проросійську ОПЗЖ. І в даному випадку важлива не стільки кількість прихильників того ж Шарія у владі – скільки кількість людей, які за них голосували.

Прагматична окупація

Мислення ж людей в окупації ніколи не було підпорядковано чіткій логіці. І мова навіть не про причини та наслідки цієї війни: вже опинившись у ній, у 2014-15 роках багато хто виїжджав за продуктами, а потім – і пенсіями на підконтрольну Україні територію. І «аргумент холодильника» тут аж ніяк не працював. Навпаки: стоячи добу або дві на блокпостах просто під обстрілами, за останні гроші ці люди добирались до українських банків та магазинів, так само повертались до окупації – та ще більше ненавиділи Україну за те, що мають їхати за умовною ковбасою декілька діб.

Ба більше: я особисто мав знайомих, які пішли до «ополчення», тоді як їхні батьки їздили за українською пенсією і щиро вважали, що Україна їм винна, хоч їхній син просто зараз руйнує її через «Град».

Вже на абсурдне питання: «Навіщо руйнувати країну, на чию пенсію ви розраховуєте?» ці люди ніколи не відповідали нічого конкретного, але продовжували ненавидіти усе, що пов’язано з Україною, окрім «ковбаси».

Вибори як безпековий фактор

І таке мислення аж ніяк не детерміновано виключно телевізійним пультом: він лише посилює те глибинне, що формувалося десятиліттями. Саме тому сучасні утопії про квітучий підконтрольний Україні Донбас, який зацвіте інвестиціями та переконає всіх в окупації, як вони помилялися – так і залишаться утопіями.

Але саме з цієї причини Російська Федерація і ставить вибори у ОРДЛО у якості головної своєї мети: у Москві, на відміну від Києва, розуміють, що ОПЗЖ та Шарій – це наче марихуана у порівнянні із героїном для тих, кого оберуть у ОРДЛО.

Українські умови для виборів в окупації, як то безпековий фактор, можливість агітації українських сил, національні ЗМІ – аж ніяк не перекреслять того, що РФ вже сформувала для нас за всі ці роки. Саме тому питання виборів у ОРДЛО вже зараз має бути не у залежності від безпекового фактору, а саме стати фактором національної безпеки, з огляду на десятки тисяч російських паспортів – та умів – тих, хто вже завтра може впливати на наше майбутнє.

Станіслав Асєєв – письменник, журналіст і блогер, колишній в’язень російських гібридних сил

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода