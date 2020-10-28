«Заколєбалі» своїми мовами»: у Слов’янську посварилися через коронавірус і українську

Пасажирка маршрутки у Слов’янську агресивно відреагувала на зауваження щодо необхідності вдягнути захисну маску. Зауваження зробила жителька міста на ім'я Рита. Але додаткове роздратування викликало те, що зробила вона його українською мовою. Відео інциденту потрапило у соцмережі, а місцеві жителі впізнали галасливу пасажирку – це колишня вихователька дитсадка і кандидатка до міськради на місцевих виборах.

Рита народилася у Слов’янському районі і мешкає у Слов’янську. Каже, що працює у Європі, а там всі спілкуються рідною мовою. Це спонукало жінку перейти повністю на спілкування українською.

Не тільки кричати, що «я патріот». Мова повинна також бути

«Треба починати любити Україну не тільки такою, якою вона є. Але ще й підтримувати її: не тільки кричати, що «я патріот». Мова повинна також бути», – ділиться мотивацією Рита.

23 жовтня жінка зайшла до маршрутки. Каже, якраз почала у фейсбуці писати пост про те, що з березня цього року спілкується українською.

Мовний конфлікт розпочався через коронавірус. Рита згадує, що на маршрутці висів плакат з посиланням на постанову уряду: «Перевезення пасажирів здійснюється… при умовах наявності у водія та пасажирів засобів індивідуального захисту (масок)».

Не зрозуміла, чому вони кричали: від того, що я зробила зауваження, чи від того, що я спілкувалася українською

«Сіла на місце, і поруч були люди. Я попросила просто вдягти маску. Кажу: будь ласка, вдягніть маску. Вони ж почали просто горлати: хто ти така і чому ти тут робиш зауваження. І я навіть не зрозуміла, чому вони кричали: від того, що я зробила зауваження, чи від того, що я спілкувалася українською», – згадує знайомство з пасажирами маршрутки Рита.

Голосно кричить пристойно вдягнена жінка на першому сидінні. Маски в неї немає.

Я не можу її надягти: у мене астма! У мене зараз розпочнеться блювання

«Чого ви не їдете, кого вислухаєте?! Увесь автобус говорить: їдьте! У всіх є маски. Я не можу її надягти: у мене астма! У мене зараз розпочнеться блювання, і все!», – галасує пасажирка.

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Чоловік, який сидить біля дверей, з матюками вимагає вимкнути камеру і погрожує фізичною розправою. Потім чутно, як автобус починає їхати. Жіночка на першому сидінні продовжує кричати. Між нею та Ритою відбувається такий діалог:

У Слов’янську, так і балакай по-слов’янськи

– Приїхали на наш схід, життя від вас немає, – кричить жінка.

– Що ви говорите, я живу у місті Слов’янську, – відповідає Рита.

– У Слов’янську, так і балакай по-слов’янськи, – продовжує волати пасажирка.

Зі своїми «мовами» уже «заколєбалі», люди вже не знають, як говорити

А за декілька хвилин, перед тим, як покинути місце сварки, вона видає таку фразу: «Зі своїми «мовами» уже «заколєбалі», люди вже не знають, як говорити, якою мовою говорити».

Жінка виходить, Рита продовжує знімати на камеру мобільного. Чоловік, який погрожував їй на початку, знову підходить впритул і починає вимагати документи:

Хто ти така взагалі? На яких підставах ти знімаєш?

– Хто ти така, документи покажи, покажи документи. Хто ти така взагалі? Хто ти така взагалі? Хто ти така? – нависає над Ритою чоловік.

– А що вас цікавить взагалі? – відповідає жінка.

– Хто ти така взагалі? На яких підставах ти знімаєш?

– Я виходжу, – Рита підводиться і йде до дверей маршрутки.

– Виходь звідси взагалі, щоб я тебе не бачив, – чоловік починає штовхати жінку.

– Руки прибери, будь ласка, – відповідає на штовханину Рита.

– Вийшла звідси на х.., – брудно лається чоловік.

Хто кричав

Користувачі соцмереж ідентифікували жінку, яка вимагала спілкуватися «по-слов’янськи». Це жителька міста, яка брала участь у місцевих виборах від політичної партії «Наш край».

Жінка працювала вихователем у трьох дитячих садках, спеціалістом абонентського відділу і бухгалтером. Зараз – на пенсії.

Ми зателефонували за номером, який зазначений у пості. Там відповіли, що це не Валентина. А після того, як журналіст назвав себе, попрощалися і поклали слухавку.

Офіційних заяв від політичної партії «Наш край» щодо мовного скандалу станом на 28 жовтня не було.

Особу чоловіка, який погрожував і лаявся, поки що не встановили.

Мова пропаганди

Росія завжди буде захищати їхні інтереси

Російська пропаганда періодично підіймає питання порушення і захисту прав російськомовного населення в Україні. Також наполегливо доводять, що Донбас завжди говорив російською. Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 у зверненні до членів федеральних зборів, виправдовуючи анексію українського Криму, зокрема зазначив: «В Україні живуть і будуть жити мільйони російських людей, російськомовних громадян, і Росія завжди буде захищати їхні інтереси політичними, дипломатичними, правовими засобами».

Вже за рік, коли російські гібридні сили окупували частину Донбасу, у Донецьку провели пропагандистську акцію, яку назвали «Донбасс говорит по-русски».

А у березні цього року в окупованому Донецьку російську мову зробили «єдиною державною».

«Визнати російську мову державною – таке рішення сміливо можна назвати ще одним кроком у інтеграційному процесі з Російською Федерацією», – повідомляє співробітниця одного зі пропагандистських ЗМІ.

У Слов’янську гасло відновлення економічних зв’язків з Росією використав кандидат на посаду міського голови від ОПЗЖ Павло Придворов. Тепер він змагатиметься за керування містом у другому турі виборів.

Міфи російської пропаганди

Галаслива реакція пасажирки на українську мову вкладається у тези російської пропаганди. Про це нам розповів громадський діяч Віталій Овчаренко.

Все це – міфи російської пропаганди, що Донбас завжди говорив російською

«Все це – міфи російської пропаганди, що Донбас завжди говорив російською. Для того, щоби в цьому переконатися, достатньо прийти до архіву і подивитися фотографії 20-30-х років Слов’янська, Краматорська того самого. Там чудово помітні вивіски на українській мові. Усі ці міфи російської пропаганди, просто від людського незнання і від небажання розібратися у питанні. Це просто елементарне повторення завчених фраз російської пропаганди, не більше», – переконаний Овчаренко.

Він упевнений, що і цей, і подібні випадки в інших регіонах країни мають ретельно розслідувати правоохоронці.

Силовики мають першими реагувати на подібні інциденти, особливо у Слов’янську

«Для мене загадка таке м’якотіле ставлення силових органів до подібних інцидентів, – здивований Віталій Овчаренко. – Адже силовики перші, хто зіштовхується з російською агресією, з російськими кулями. І силовики перші, хто помирає від російських куль. Тому силовики, на мій погляд, мають першими реагувати на подібні інциденти, особливо у Слов’янську».

Також, на думку Віталія Овчаренка, скандал у Слов’янську засвідчує, що захисту та порятунку в Україні потребує не російська, а саме українська мова.

«Це падіння суспільної моралі» Кремінь

На мовний скандал відреагував Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови.

Приниження через застосування державної мови – це падіння суспільної моралі

«Приниження через застосування державної мови – це падіння суспільної моралі. Байдужість водія маршрутного автобуса, як і деяких чиновників, які більше зайняті місцевими виборами, аніж виконанням законів, обурює», – зазначив Кремінь.

Уповноважений із захисту державної мови закликав керівництво міста і правоохоронців вжити заходів щодо цієї ситуації.

А Рита каже, що її чоловік надіслав відео з маршрутки правоохоронцям.

Ввечері 28 жовтня жінка повідомила Радіо Донбас.Реалії, що її викликали до міського відділу поліції Слов'янська щодо випадку у маршрутці.

Реакція поліції

Згодом цього ж дня на сайті поліції Слов'янська з'явилася інформація про те, що правоохоронці встановлюють учасників конфлікту.

Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі

«Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознакам». Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі», – зазначили у поліції.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ: