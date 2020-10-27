«Ви ніхто». Як розгортається справа про перешкоджання журналіській діяльності на дільниці у Бахмуті

Поки по всій Україні триває збір результатів місцевих виборів, на Донбасі продовжують розкриватися деталі порушень, зафіксованих у регіоні 25 жовтня. Наступного дня після голосування журналістка «Вільного радіо» Маргарита Днєпровська розповіла про те, як їй понад дев’ять годин заважали працювати на одній з виборчих дільниць у Бахмуті Донецької області. Щоб захистити свої права, кореспондентка звернулася до правоохоронців.

«Секунду, ви ніхто і прийшли сюди», – журналістка «Вільного радіо» Маргарита Днєпровська каже, що такими словами на запитання відповіла їй голова дільничної виборчої комісії (ДВК) №140609 у Бахмуті Донецької області. У ніч проти 26 жовтня, коли голосування вже було завершене, кореспондентка залишилася на підрахунок голосів. За словами Днєпровської, члени ДВК на чолі з головою комісії забороняли їй робити на дільниці знімки і, зрештою, виконувати свою роботу.

«Все почалося, – каже кореспондентка, – з того, що я помітила, як дехто з членів комісії взявся розписуватися у порожніх протоколах, хоча ці документи заборонено підписувати до заповнення. Коли я попросила, щоб протокол замінили, як цього вимагає закон, мене попросили не заважати. А далі на ДВК просто всіляко перешкоджали моїй діяльності – заважали зйомці і не затуляли собою бюлетені. Загалом все тривало приблизно дев’ять годин».

Журналістка звернулася до правоохоронців та склала акт, який передала у територіальну виборчу комісію (ТВК). Радіо Донбас.Реалії у ТВК Бахмута повідомили, що ще не розглядали його, адже займаються підрахунком голосів.

У Громадянській мережі ОПОРА також знають про ситуацію на бахмутській дільниці. За словами Наталії Боровської, координаторки спостереження ОПОРИ за виборами у Донецькій області, журналісти «Вільного радіо» повідомили їй про порушення у ніч проти 26 жовтня. Втім це, як каже Боровська, сталося запізно – кореспонденти мали б телефонувати у момент самого порушення, а не після того, як воно сталося.

«Зафіксувати порушення можна, звісно, і після того, як воно мало місце. Але, якщо метою звернення є усунення порушення, то звертатися до спостерігачів потрібно у момент порушення, а не після того. Про ситуацію у Бахмуті ми знаємо, але наразі нею займаються правоохоронні органи. Вони мають кваліфікувати це і розбиратися далі», – прокоментувала Боровська.

У разі, якщо поліцейські визначать порушення як перешкоджання професійній діяльності журналіста (ст. 171 Кримінального кодексу України), членам ДВК у суді може загрожувати штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Попри те, що такі випадки часто-густо не доходять до відкриття провадження, Маргарита Днєпровська запевняє, що стежитиме за перебігом подій і цікавитиметься у слідчого, на якому етапі перебуває її звернення.

Нагадаємо, заповнений бюлетень, який лежить перед членами виборчкому, можна фіксувати на камеру – у цьому і полягає контроль за підрахунком. Заборонена лише зйомка виборців під час проставлення позначок у бюлетені, адже це – таємниця голосування.

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