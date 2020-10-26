«У скількох наших виборців був коронавірус, ми не знаємо» – голова спеціальної виборчої дільниці у лікарні

«Дуже погано почуваюся, але все одно прийшла проголосувати. Де тут кабінка для хворих?» – найперше запитує жінка середнього віку. Трохи зігнута вперед, вона поправляє на обличчі маску і тримається за груди – так, ніби намагається зовні втиснути повітря у власні легені. Член дільничної виборчої комісії (ДВК) №141049 у Палаці культури та техніки у Краматорську проводжає жінку до кабінки №6. Візуально та нічим не відрізняється від інших, але стоїть останньою і має прикріплений ззовні папірець з написом «Для осіб з ознаками гострої респіраторної вірусної інфекції».

Цьогорічні місцеві вибори унікальні не тільки через зміну Виборчого кодексу, а й через пандемію коронавірусу. На Донеччині, як і всюди на території України, 25 жовтня 2020-го виборчі дільниці працювали із дотриманням карантинних вимог. Члени ДВК і виборці носили маски, могли також одягнути рукавиці і захисні щитки. Людей на дільницях просили тримати дистанцію, тут були встановлені дезінфектори, на вході вимірювали температуру. Втім, на окремих виборчих дільницях у Краматорську умови роботи у період пандемії COVID-19 виглядали дещо інакше.

Цей матеріал створений у партнерстві Радіо Донбас. Реалії з Агенцією розвитку локальних медіа «Або» та онлайн-журналом про життя на сході Свои.City. Разом пояснюємо, що важливого відбувається на місцевих виборах 2020 року на Донеччині.

Мобільні групи і голосування вдома

У Краматорській міській громаді, за даними Центральної виборчої комісії, 140 540 виборців. Як повідомили Радіо Донбас.Реалії у місцевій Територіальній виборчій комісії (ТВК), 1093 з них вирішили голосувати вдома. Втім, інформації про те, яка частина з цих людей знаходилася на самоізоляції через коронавірус, немає.

В одній з найбільших дільниць у місті, що у Палаці культури та техніки, зареєстровано 1 280 виборців, 11 з них голосували вдома.

«Але у нас, – казала у день виборів голова ДВК Вікторія Суворова, – немає точної інформації про їхній стан здоров’я. За тими даними, що наразі є, на нашу дільницю не зверталися виборці, які знаходяться на самоізоляції у зв’язку з коронавірусом. Це – люди похилого віку та з інвалідністю. Щодо складу мобільної групи: це – три члени комісії. Одна людина у нас відповідає за скриню, друга – за бюлетені, третя – за список».

Щоб 11 виборців з цієї дільниці, а з ними іще 1082 жителі Краматорська, могли проголосувати вдома, у кожній ДВК 25 жовтня створили спеціальні мобільні групи. Троє представників штабів різних партій у супроводі поліцейського і з окремими прозорими урнами та кількістю бюлетенів, що відповідає кількості виборців, які голосують вдома, виходили з дільниць ще до 10:00. Назад вони поверталися за декілька годин з тими-таки запломбованими прозорими урнами.

До пандемії COVID-19 голосування на дому відбувалося приблизно так само. Хіба що правоохоронцю та членам комісії не видавали маски, рукавиці, щитки, антисептики, бахіли та спеціальні накидки, як у хірургів.

А ще була змінена система для тих, хто голосує вдома на самоізоляції. Для цього всім хворим, або тим, хто має підозру на коронавірусну інфекцію, потрібно було взяти довідку про стан здоров’я у свого сімейного лікаря, написати у довільній формі відповідну заяву і принести це все до 20:00 п’ятниці, 23 жовтня, на свою дільницю.

Проте, у Краматорську далеко не всі хворі на COVID-19 скористалися цією можливістю. Напередодні місцевих виборів Тетяна Нікітіна, сімейна лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги №2, розповіла Радіо Донбас.Реалії, що до неї не зверталися за довідкою про голосування з дому.

Ніхто з хворих на COVID-19 не звертався до мене за довідкою для голосування вдома

«Зараз я консультую телефоном 15 людей, які мають підтверджений коронавірус, ще п’ятеро з позитивними ПЛР-тестами перебувають у лікарнях. Ніхто з хворих на COVID-19 не звертався до мене за довідкою для голосування вдома. При цьому, щодня на особистий прийом приходять 40-50 людей, у всіх є або ознаки ГРВІ, або пневмонія», – ще 23 жовтня казала нам Нікітіна.

Іще двоє краматорських сімейних лікарів, але вже на правах анонімності, також підтверджували, що за п’ятницю напередодні голосування містяни, хворі на коронавірус, жодного разу не звернулися за довідками про стан здоров’я.

Не можна стверджувати однозначно, але, зважаючи на дані сімейних лікарів, є вірогідність, що частина жителів Краматорська, які перебувають на самоізоляції через COVID-19, якщо не приходили на дільниці самотужки, вирішили не голосувати взагалі.

«Всім світом, словом»

Напередодні дня виборів ми намагалися дізнатися, хто і як буде забезпечувати членів комісій та самі приміщення виборчих дільниць засобами індивідуального захисту. У територіальній комісії у Краматорську нам повідомили, що це питання не входить у межі їхньої компетенції.

«Згідно із законодавством, це обов’язок і задача органів місцевого самоврядування. Школи забезпечуються керівництвами шкіл, де знаходяться дільниці. Хто не у школах – отримують засоби індивідуального захисту тут, у міськвиконкомі», – коментував нам голова ТВК Роман Байрак.

Втім, 25 жовтня виявилося, що налагоджена, на перший погляд, система забезпечення дісталася не всіх дільниць. Наприклад, на дільниці, що знаходиться у краматорській школі №24, на місці з написом «для оброблення рук антисептиком» не виявилося самого антисептику, а деякі члени комісії носили маску на підборідді. Але, зрештою, маска, як і засоби на кшталт рукавиць і щитків, є всього лише рекомендацію. А співробітники ДВК не могли не пустити на дільницю людину, яка відмовилася, наприклад, виміряти температуру.

«Якщо виборець з якихось причин відмовляється вимірювати температуру – його не можуть не допустити і сказати, що він не голосуватиме. Виборець все одно зможе проголосувати, має на це право», – заявила нам Наталія Боровська, координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Донецькій області.

Судячи з дільниць, розміщених у центрі Краматорська, склалося враження, що забезпечення засобами індивідуального захисту тут напряму залежало від самих членів комісії. Наприклад, на вже згадуваній дільниці №141049 у Палаці тим, хто забув маску чи ручку, на місці видавали одноразові. Члени комісії за столами приблизно раз на годину дезінфікували поверхні, і користувалися санітайзерами ледь не після кожного контакту з виборцями. Щоб система забезпечення була саме такою, на неї скидалися гуртом.

«ТВК видали нам маски та рукавиці, захисні халати для тих, хто входить у мобільну групу для голосування на дому. Антисептика нам видали літр. Все інше допомагали купити представники штабів, відповідальні за дільницю. Всім світом, словом», – підкреслювала голова ДВК Вікторія Суворова.

Дільниці у лікарнях

У Краматорську 25 жовтня працювала 91 дільниця, з яких сім мали статус спеціальних. Мова про виборчі дільниці, зокрема, у протитуберкульозному диспансері, перинатальному центрі і опорних лікарнях, де перебувають хворі на коронавірус.

Наприклад, на спецдільниці, що розташована у першій міській лікарні, були зареєстровані 103 виборці. Проте, за словами голови цієї ДВК Дениса Сотникова, невідомо, скільки з людей зі списку виборців наразі лікуються тут від COVID-19.

У цій лікарні є люди, які хворіють на COVID-19, але ми не знаємо, яка кількість з пацієнтів, зареєстрованих на нашій дільниці, мають коронавірус

«У загальну цифру 103 входять і члени дільничної виборчої комісії, і пацієнти. У цій лікарні є люди, які хворіють на COVID-19, але ми не знаємо, яка кількість з пацієнтів, зареєстрованих на нашій дільниці, мають коронавірус. Діагнози, звісно ж, ніхто не запитує», – зазначав Сосников, підкресливши, що станом на 15:00 у лікарні проголосували лише 19 виборців.

Як і на звичайних дільницях, тут також була створена спеціальна мобільна група з трьох представників ДВК і поліцейської. Разом вони мали б провести голосування для сімох пацієнтів медзакладу, але застали у палатах лише чотирьох: двоє вже виписалися, ще одна жінка «відпросилася на неділю додому».

Станом на 22:00 25 жовтня, за даними ЦВК, явка виборців на місцеві вибори становила всього 37%. Як повідомили Радіо Донбас.Реалії у Краматорській ТВК, на 13:00 неділі проголосувало приблизно 24 тисячі містян, або 17,15% виборців.

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