«Дурдом якийсь»: як українців зустрічають на кордоні з Росією?

Селище Мілове Луганської області фактично найсхідніший населений пункт України. Він відомий тим, що тут просто посеред вулиці Дружби народів проходить кордон між Україною і Росією. А ще дорога через Мілове – зараз один з небагатьох шансів потрапити з окупованого Донбасу на підконтрольну Україні територію. Щоправда, виїжджаючи з Донецька чи Луганська в Росію, люди порушують українське законодавство.

Що їх чекає на українському кордоні? І як вулиця Дружби народів у Міловому з пропагандистського символу часів Радянського Союзу перетворилася на реальний кордон між Україною і Росією? Розбиралися журналісти спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Селище Мілове розділене навпіл українсько-російським кордоном. Одразу за парканом по вулиці Дружби народів – російське Чорткове.

Цей паркан російські прикордонники побудували просто посеред дороги восени 2018 року. Мешканці Мілового кажуть, що до останнього не вірили, що він з’явиться, адже ще з радянських часів звикли, що кордон тут доволі умовний.

«У них там щось дешевше, щось – у нас. Ходили, спілкувалися, ліки там дешевші, а тепер ми взагалі відрізані», – жаліється жителька одного з будинків на вулиці Дружби Народів Любов Олексіївна.

«Ця ділянка паркану займає 2 кілометри і, звісно ж, прикордонники охороняють цю ділянку. Більше як роз’яснюють, що це ділянка вже державного кордону і певні заходи, певні дії, які були доступні раніше, їм наразі заборонені», – розповідає помічник командира Луганського прикордонного загону Неля Доценко.

З 19 жовтня Державна прикордонна служба України загалом в Луганській області заборонила наближатися ближче, ніж на 200 метрів до російського кордону. Офіційно – через збільшення випадків контрабанди. Щодо Мілового, то на вулиці Дружби народів відстань до паркану потрібно тримати не менше 5-ти метрів.

Віктор Іванович і Ніна Василівна живуть у Міловому з 1975 року. Чоловік –

Паркан не зі сторони України, а зі сторони Росії побудували

росіянин, жінка – українка. Кажуть, що не хочуть, щоб вулицю Дружби народів розділяв паркан.

«Ми взагалі дружно жили, працювали хто де хотів. І паркан не зі сторони України, а зі сторони Росії побудували. Погано, що тепер діти приїжджають і ніяк не перейти, тому що доньку з внуком пускають, а зятя не пускають – вже не родич», – розповідають Віктор Іванович і Ніна Василівна.

Незаконний перетин кордону

У Міловому працює пункт пропуску в Росію. За даними прикордонників кожного дня його перетинають близько двох тисяч осіб. Здебільшого українці. Потік людей на 10% менший, якщо порівнювати з минулим роком.

Виділяються серед них люди з окупованого Донбасу. Через те, що в Росію вони виїжджають через підконтрольні бойовикам пункти пропуску, після повернення у Міловому в Україну їм виписують штраф за незаконний перетин кордону. Першого разу – 1700 гривень, а наступного вже 5100 гривень. Раніше дані про порушення відправляли до суду, але віднедавна прикордонників зобов’язали виписувати постанову одразу на кордоні.

«В середньому щодоби державний кордон України перетинає приблизно 100 осіб, які порушують порядок в’їзду-виїзду з тимчасово окупованої території України», – розповідає начальник відділу прикордонної служби «Мілове» Владислав Волобуєв.

Дурдом якийсь, у мене навіть слів немає.

«Дурдом якийсь, у мене навіть слів немає. Я з Горлівки через Маринівку на Російську Федерацію, потім в’їхав сюди, тому що іншого варіанту просто немає сюди потрапити, просто немає», – жаліється чоловік, який отримав постанову про адмінпорушення і не захотів називати своє ім’я.

Дорога з окупованого Донбасу через Росію

Жителі окупованого Донбасу зараз фактично ізольовані від решти України. У Донецькій області з боку бойовиків працює лише один пункт пропуску. Відкривають його два рази на тиждень, людей пропускають за спеціальними списками, але потрапити в них майже нереально. У Луганській області КПВВ «Станиця Луганська» віднедавна не працює через карантин.

Окрім штрафів ще одна незручність для людей – це, звичайно, дорога, яка для багатьох через Росію назад в Україну набагато довша. Ось, наприклад, дівчина – вона не захотіла називати своє ім’я – їде з Луганська у Маріуполь. Їй доведеться подолати замість трьохсот кілометрів – понад сімсот. До того ж тут, у Міловому, дівчина отримала штраф.

Я згідна, чим менше проблем, тим легше жити. Вже простіше заплатити.

«Я згідна, чим менше проблем, тим легше жити. Вже простіше заплатити. До того, як почалась пандемія, їздила часто, тому що у мене там батьки, а в Луганську живу і навчаюсь іноді. Тому раніше часто їздила, а зараз рік уже не була дома».

Інша історія – бабуся доглядала внучку, а тепер повертається додому в окуповане Єнакієве. Дорога зі Слов’янська – замість ста кілометрів – у сім разів довша. Тут, щоправда, без штрафу, але з проходженням кордону час в дорозі складе майже добу.

І третій показовий випадок. Троє пенсіонерів після початку війни виїхали з Сніжного в російське Куйбишеве. Але регулярно їздили отримувати пенсію в Бахмут. Тепер їм потрібно проїхати не 140, а 580 кілометрів.

З Донецька у Київ без штрафів?

В умовах, коли перетнути лінію розмежування практично нереально в окупації виникли спеціальні (їх немає у звичайному розкладі на автовокзалі) автобусні маршрути на підконтрольну Україні територію. За словами місцевих мешканців, дорога з Донецька в Київ коштує 3500 гривень. До того ж начебто у цьому тарифі 300 гривень – плата за проїзд кордону без штрафу.

Автобуси ходять щодня, кордон перетинають у Харківській області. Загалом час у дорозі складає майже добу.

Там все оплачено. Єдине, що потрібен закордонний паспорт

«Дружина моя їздила через Бєлгород, але це доволі складно і дуже довго. Там все оплачено, перевізник домовляється. Єдине, що потрібен закордонний паспорт», – розповідає житель Донецька.

Про ці чутки знають і в Міловому. Прикордонники кажуть, що чули від людей схожі заяви, але штрафи за законом виписують усім.

«Були у нас випадки, коли перевізники пропонували громадянам запропонувати ще й прикордонникам неправомірну вигоду за не складання адміністративно-процесуальних документів, але звісно ж від таких неправомірних вигод ми відмовлялися. І в будь-якому випадку повідомляли національну поліцію, і людина вже сама пояснювала поліцейським, чому вона пішла на такий неправомірний крок», – розповідає помічник командира Луганського прикордонного загону Неля Доценко.

Законний спосіб уникнути штрафу – оскаржити його у суді. Правозахисники вже допомогли з десятками звернень.

«Вивчивши дані сайту судової влади і цього суду – це у нас Луганська область, Міловський районний суд, – я хочу сказати, що перспективи є і суди вирішують по-людськи, допомагають людям, як можуть, тому що вони розуміють, що люди стають заручниками обставин», – розповідає адвокат маріупольської асоціації «Берегиня» Ірина Бірюкова.

Головне, за словами юристів, звернутися в суд протягом двох тижнів, інакше штраф зросте удвічі. А потім його можуть стягнути автоматично з пенсії чи інших держвиплат.