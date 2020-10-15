(Друкуємо мовою оригіналу)

Перевозчики собирают с жителей оккупированных территорий плату, в которую якобы включена взятка украинским пограничникам на украинско-российской границе. Радио Донбасс.Реалии предложили «доехать» из Донецка в Харьков без штрафа и самоизоляции (которая и так не требуется, но большинство украинцев по другую сторону линии фронта об этом не знают). Въезд из ОРДЛО через Россию незаконен, и должен караться административным штрафом. Действительно ли эти взятки берут? Есть ли те, кто этим реально воспользовался? И как это объясняет Государственная пограничная служба?

Полторы тысячи километров в один конец – это путь, который сейчас преодолевают граждане Украины с оккупированных территорий, чтобы добраться на свободную часть страны, ведь КПВВ закрыты подконтрольными России формированиями. Это выглядит, например, так :

3500 гривен. Без штрафа и самоизоляции, это включено

– Сколько у вас будет стоить из Донецка доехать «в Украину»?

– 3500 гривен.

– Мне говорили, что можно не платить штраф на границе.

– Без штрафа и самоизоляции, это включено, – диалог журналиста Радио Донбасс.Реалии с перевозчиком, осуществляющим такие услуги.

Их рекламы много в соцсетях.

«3000-3500, без штрафа», – ответил в вайбере другой перевозчик.

Жительница ОРДО воспользовалась этой услугой. В начале сентября ей с мамой понадобилось поехать из Донецка в город на подконтрольной Украине стороне, чтобы оформить бабушкино наследство.

КПП российских гибридных сил «Еленовка» и «Станица Луганская» были закрыты.

36 часов мы ехали. Заснуть у нас в дороге так и не получилось. Полторы тысячи километров мы проехали

«Осталась одна дорога: через Белгород, через Харьковскую область, через Нехотеевку (село и КПП в Белгородской области России – ред.). В результате 36 часов мы ехали. Заснуть у нас в дороге так и не получилось. Полторы тысячи километров мы проехали, чтобы добраться до...» – делится памятью о «путешествии» дончанка.

Дорога в один конец обошлась почти в три тысячи гривен с человека. Женщина говорит, что пришлось пересаживаться из одного автобуса в другой несколько раз. А саму границу между Россией и Украиной пересекали вообще пешком.

Штраф – 1700 гривен, а частник «стоит» 500 гривен

«Когда ты уже прошел российскую границу, но еще не дошел до украинской, – там еще ездят частники. На личных автомобилях. Они за символические 500 гривен проводят тебя и обещают (ну, на тот момент еще «Дій вдома» действовало), что они провезут, договорятся за то, чтобы не подключали тебя к «Дії», не надо было две недели сидеть. И в эту же сумму входит то, что ты не будешь платить штраф за незаконное пересечение границы. Учитывая, что штраф – 1700 гривен, а частник «стоит» 500 гривен, – то, соответственно, это еще идет плюсом», – рассказывает женщина.

500 гривен – это такса за одного человека, уточняет она.

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Интересуемся: действительно ли перевозчик «решал вопросы» с пограничниками? Может, просто забрал деньги себе?

Я знаю людей, которые не пользовались «услугами» перевозчика, – и они платили штраф

«Он, однозначно, ходил и договаривался. Я знаю людей, которые не пользовались «услугами» перевозчика, – и они платили штраф. Они выезжали семьей на своей машине, и они за всех заплатили штраф. Мы не платили штрафы», – говорит собеседница.

Что чувствовала женщина, давая эти 500 гривен для «взятки украинским пограничникам»?

«Честно: меня вообще эти границы очень сильно обижают. Проехать полторы тысячи километров: по карте это дорога до Парижа. Затратить столько сил, средства, чтобы добраться до города, который от тебя меньше ста километров», – делится эмоциями дончанка.

Другая собеседница, чьи родственники пересекали границу в августе, говорит, что перевозчики отдельно обуславливали сумму в 500 гривен как плату за въезд без штрафа.

Белгород-Харьков. 500 гривен, и погранцы пропускают без штрафа, отметки в паспорте и без «Дії»

«Белгород-Харьков. 500 гривен, и погранцы пропускают без штрафа, отметки в паспорте и без «Дії», – сказала она.

Из-за этой ситуации на сайте президента даже зарегистрировали петицию о временной отмене штрафа за незаконное пересечение неконтролируемого участка украинско-российский границы. Аргумент автора – иного пути выбраться из ОРДЛО просто нет.

Есть и другой взгляд на проблему: мариупольские юристы в суде сейчас сопровождают показательное дело женщины, которую оштрафовали в межгосударственном пункте пропуска Меловое – они пытаются доказать, что такой въезд проистекает из безвыходного положения, и санкция статьи не должна применяться.

Что говорят в Госпогранслужбе Украины

Андрей Демченко, пресс-секретарь Государственной пограничной службы, говорит, что люди часто предлагают пограничникам взятки за разные правонарушения, в том числе, и за незаконное пересечение границы. С начала года украинским пограничникам, по информации ГПСУ, предлагали взятки почти четыре сотни раз: как на госгранице, так и на админгранице с Крымом, и на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях.

Мы активно боремся с фактами коррупции, если такие есть

«Мы активно боремся с фактами коррупции, если такие есть. Неоднократно наши военнослужащие привлекались к ответственности именно за попытки получить неправомерную выгоду», – уверяет Демченко.

Мне неизвестно о тех случаях, о которых вы говорите

О «частниках», которые «договариваются» с пограничниками, ему неизвестно: «Вообще, если говорить о попытках незаконно переправить лиц, – это незаконная деятельность. Но мне неизвестно о тех случаях, о которых вы говорите».

Также пограничники советуют сообщать о фактах коррупции на бесплатную «горячую линию» по телефонам: 0 800 218 808, 198. Или из-за границы: +38(044)527-63-63.

Все остальные попытки являются незаконными. В том числе, если люди едут на оккупированные территории или выезжают оттуда через Россию

«Порядок въезда и выезда с временно оккупированных территорий определен исключительно через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ – ред.) на линии разграничения. Все остальные попытки являются незаконными. В том числе, если люди едут на оккупированные территории или выезжают оттуда через Россию», – пояснил Демченко.

Люди, которые нарушают этот порядок, попадают под санкцию статьи 204-2 Административного кодекса: «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Размер штрафа: от 1700 до 5100 гривен. С начала года по этой статье составили 4600 протоколов. За те же самые действия, совершенные на протяжении года после первого штрафа, определено наказание от 5100 до 8500 тысяч гривен.

Следовательно, всего государственную границу с начала года должны были пересечь 4600 человек, ехавших из или в ОРДЛО.

«Дій вдома»: Россия для Украины – зеленая зона

Что касается предложений заплатить за въезд в Украину без самоизоляции, то это – просто обман. Сейчас, по классификации МОЗ Украины, Россия входит в «зеленую зону» по COVID-19, поэтому самоизоляция или обсервация не требуется, как и установка приложения на смартфон.

В то же время при пересечении КПВВ самоизоляция с приложением «Дій вдома» или обсервация в больнице – обязательны.

«Государство должно обеспечить работу КПВВ» – юрист

Ограничения со стороны оккупационных администраций порождают и коррупцию, и угрозы жизни и здоровью людей, говорит Мария Красненко, юрист общественного холдинга «Група впливу».

Государство Украина должно принять как можно больше мер для того, чтобы восстановить пересечение через КПВВ в нормальном режиме

По мнению юриста, Украина должна приложить максимум усилий во время переговоров в минском формате, чтобы заставить Россию открыть КПВВ в таком режиме, который исключит незаконные поездки через территорию России.

«Самый сложный вопрос состоит в том, что на сегодня государство Украина должно принять как можно больше мер для того, чтобы восстановить пересечение через КПВВ в нормальном, приемлемом режиме. Конечно, мы понимаем, что, в связи с пандемией, сделать это в полном объеме невозможно. Но, как минимум, надо наладить этот процесс, чтобы минимизировать вот такое пересечение людьми государственной границы вне официальных пунктов пропуска», – убеждена Мария Красненко.

По ее словам, вопрос отмены штрафов при пересечении жителями ОРДО государственной границы – спорный.

Для них это – единственный вариант

«С одной стороны, мы не делаем все для того, чтобы обеспечить пересечение официальное и контролированное через КПВВ, а с другой – мы делаем такой простой шаг. Поэтому государство должно обеспечить работу КПВВ. А ситуации с людьми... мы понимаем, что для них это – единственный вариант. Поэтому ни осуждать, ни подталкивать это делать мы не можем», – высказывает свое мнение Мария Красненко.

Оккупационная «власть» делает все, чтобы создать гуманитарную катастрофу

Но в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий уверяют, что вопросы открытия КПВВ неоднократно обсуждались на ТГК.

Ситуацию искусственно создали российские гибридные силы, считает заместитель министра Ростислав Замлинский: «Мы со своей стороны возобновили работу КПВВ. Это оккупационная «власть» делает все, чтобы создать очередную гуманитарную катастрофу».

С 15 по 31 октября КПВВ «Станица Луганская», который до этого пропускал людей раз в месяц в одну сторону (по правилам группировки «ЛНР»), полностью прекращает работу и с украинской стороны, из-за усиления карантина.

КПВВ «Новотроицкое» пропускает людей со стороны Донецка лишь два раза в неделю по специальным разрешениям: попасть в эти списки практически невозможно, а те, кто попадет, пишут расписку, что больше не пересекут линию разграничения до конца карантина.

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