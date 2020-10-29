Представниця ОБСЄ: переговори в політичній підгрупі ТКГ з врегулювання на Донбасі не просуваються

Переговори в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи знову не просуваються, заявила спеціальна представниця голови ОБСЄ в Україні та ТКГ посолка Гайді Ґрау. Про це вона заявила увечері 28 жовтня за результатами чергової зустрічі ТКГ та її робочих підгруп, яка відбулася відеозв’язком.

За оцінками Ґрау, загальна динаміка виконання припинення вогню «триває і має позитиний ефект на життя цивільних у зоні конфлікту».

«Протягом трьох місяців, кількість порушень залишається нижче рівня, зафіксованого до запровадження заходів із посилення припинення вогню 27 липня. Це відображає важливість політичної волі до подальшого дотримання припинення вогню», – йдеться в заяві представниці ОБСЄ.

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За словами Ґрау, безпекова ситуація, дотримання режиму тиші, в тому числі координація механізму реакції на порушення припинення вогню, були центральними темами дискусії безпекової підгрупи.

«Дискусія в робочій підгрупі з політичних питань знову не досягла поступу. У спробі пожвавити роботу над вирішенням конфлікту, ТКГ доручила робочій підгрупі негайно розробити проєкт плану дій на основі письмових рекомендацій учасників робочої підгрупи в повній відповідності до Мінських угод», – повідомляє вона.

Ґрау також зазначила, що гуманітарна підгрупа продовжила обговорювати підготовку до одночасного відкриття нових контрольних пунктів в’їзду та виїзду на лінії розмежування в Золотому та Щасті. Очікується, що КППВ будуть готові до 10 листопада 2020 року.

«Крім того, були розглянуті питання, пов’язані з врегулюванням правового статусу окремих осіб, звільнених в ході попередніх обмінів. Я закликаю докласти всіх зусиль, щоб взаємно звільнити та обмінятися затриманими в ході конфлікту на базі принципу «всіх на всіх», як це передбачено Мінськими угодами», – заявляє представниця ОБСЄ.

Економічна підгрупа, за заявою, обговорила питання постачання води через лінію зіткнення в Донецькій і Луганській областях, а також виплати пенсії мешканцям окупованих територій.

28 жовтня відбулася дистанційна зустріч Тристоронньої контактної групи за участі представників України та Росії за модераторства ОБСЄ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.