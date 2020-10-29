У зоні бойових дій на Донбасі 28 жовтня зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник застосував 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем та прицільний вогонь зі стрілецької зброї поблизу Новгородського, в результаті чого один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав кульове наскрізне поранення в руку. Воїну надали домедичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний», – ідеться в ранковому зведенні.

Штаб також інформує, що загалом російські гібридні сили чотири рази порушили режим припинення вогню.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 28 жовтня не повідомляли.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.