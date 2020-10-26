Батько загиблого бійця написав заяву до ДБР з вимогою відкрити справу проти Зеленського

Батько загиблого на сході України військовослужбовця Сергій Журавель подав заяву до Державного бюро розслідувань та Генпрокуратури, де звинувачує президента Володимира Зеленського у смерті свого сина й вимагає відкрити проти нього справу. Інформацію про це Радо Свобода підтвердив сам Сергій Журавель.

Його син, 40-річний військовий 35-ї окремої бригади морської піхоти Ярослав Журавель, був поранений поблизу Зайцева в липні 2020 року. Тоді, за словами батька військового, президент, як верховний головнокомандувач, заборонив відряджати бійців на порятунок пораненого. Ярослав Журавель втратив багато крові й помер. Точна дата смерті невідома. Тіло військового бойовики передали українській стороні за 8 днів після поранення, 21 липня.

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«Я вважаю, що президент України вбив мого сина, тільки він винен в тому, що він загинув. Він заборонив проводити будь-які дії з порятунку бійця, бо йому через два дні треба було з Путіним говорити. Хай відкривають справу, розпочинають слідство. Я розумію, що президент України має імунітет на термін, коли він президент, але я почекаю і три, і п’ять років», – каже батько бійця.

Як розповів Сергій Журавель, у заявах до ДБР та Офісу генерального прокурора він вимагає відкриття справи проти президента Володимира Зеленського, якого вважає винним у смерті сина.

«Мій син чотири дні ліз, боровся, жив, гриз землю, але він ліз до своїх. Він не залишився там. Його б забрала та сторона, вилікувала й возила по російських телеканалах. Але він обрав іншу дорогу, бо він боровся за Україну», – сказав Радіо Свобода батько.

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У заяві він також вимагає визнати його потерпілим.

Реакції від правоохоронних органів поки не було, повідомив батько.

Радіо Свобода готує інформаційні запити до ДБР, Генпрокуратури та Офісу президента.

За повідомленням пресцентру штабу ООС, 13 липня в «сірій зоні» під Зайцевим на Донеччині, під час виконання бойового завдання загинув командир розвідувального взводу зі складу 35-ї бригади лейтенант Дмитро Красногрудь. Російські гібридні сили обстріляли гуманітарну групу, марковану білими касками та білими пов’язками на бронежилетах, яка мала евакуювати тіло загиблого командира.

В ООС зазначили, що для цієї операції українська сторона отримала гарантії тиші, але в сірій зоні була влаштована засідка. Внаслідок обстрілу військовий медик Микола Ілін загинув, а сержант Ярослав Журавель отримав поранення. Він помер через кілька днів на полі бою, не дочекавшись евакуації. З Ярославом Журавлем попрощалися 23 липня на Дніпропетровщині.