Зеленський заграє з військовими, «Шахтар» б'є «Реал»: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії

Напередодні місцевих виборів ми проаналізували передвиборчі розклади в Луганській області (де через скасування виборів «з міркувань безпеки» в Сєвєродонецьку, Лисичанську та в ще п'яти громадах центром політичного життя раптово стало 60-ти тисячне Рубіжне) та в найбільших містах Донецької областї – Краматорську, Маріуполі та Слов'янську. Місцеві експерти акцентують, що на Донеччині нарешті з'явилася конкуренція у битві за мерські крісла (нехай і між екс-регіоналами):

А ось що напередодні виборів кажуть самі жителі Сходу, які подзвонили нам в ефір.

Жителі ж мікрорайону «Східний» у Маріуполі, що був обстріляний угрупованням «ДНР» «Градами» у січні 2015-го напередодні виборів мріють лише про одне: тишу. Почитайте, як живе сьогодні травмований війною мікрорайон та як трагедія 5-ти річної давнини вплинула на політичні вподобання його жителів.

Із забою – до міськради. Три монологи шахтарів із Добропілля, що на Донеччині – навіщо вони йдуть у депутати.

Пів фракції «Слуга народу» в середу на добу вирушили на Донбас – щоби «зрозуміти, що там відбувається»: побували в окопах, поспілкувалися із військовими та мешканцями, а у підсумку пообіцяли законопроекти «системних змін, що потрібно робити в армії». Навіщо, про що соратники Зеленського питали військових, і чому бійцям це не сподобалось – розказуємо тут.

На нашу поштову скриньку прийшов лист від простого робітника, який живе у підконтрольному російським гібридним силам селищі впритул до лінії розмежування, та доведений до відчаю байдужістю самопроголошеної влади. Прочитайте цей відвертий і емоційний лист.

Друга хвиля епідемії коронавірусу накрила і підконтрольну частину Донбасу, та на окупованій відбуваються зовсім страшні речі: лікарні переповнені, в аптеках бракує антибіотиків, а людей із діагнозом «пневмонія» відпускають без тестів додому. Ми спитали у експертів – а чому ж «дружня» Росія не дає «ЛДНР» свою вакцину, щоби покласти цьому край?

В ОРДЛО ширяться чутки, що з 1 листопада Україна заблокує банківські картки, на які пенсіонерам нараховуються гроші (через закриті угрупованням КПВВ пенсіонери не можуть приїхати до вільної України на верифікацію). Чи правда це, та чого чекати пенсіонерам на окупованій території – розказуємо тут.

Україна та весь західний світ дарма сподіваються домовитись із Путіним, каже колишній в'язень угруповання «ДНР» Станіслав Асєєв – і ось чому.

Насамкінець – про історичну подію. Донецький «Шахтар» у фактично молодіжному складі переграв найтитулованіший клуб Європи «Реал» у першому матчі Ліги чемпіонів! Як це було?

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