«Мы смотрим телевидение России, что вы хотели»: как будут голосовать 25 октября на Донбассе

(Друкуємо мовою оригіналу)

«Славянск пережил такое страшное время – куда у них память делась?!» – эмоционально отвечает житель Донецкой области своей землячке, восхищенной Нелей Штепой, кандидатом в мэры, которую обвиняют в пособничестве захватчикам города. В эфире Радио Донбасс.Реалии перед местными выборами развернулись настоящие баталии: между теми, кто помнит ужасы «русского мира», теми, кто сожалеет по временам Виктора Януковича, и теми, у кого выборы просто-напросто отменили.

«За Штепу пойдут те, кто за женщин»

Я буду голосовать за то, как при ней были розы по всему городу. А сейчас их нет

Слушательница, Донецкая область: «Думаю, Неля Штепа победит, потому что за неё, кроме обычных избирателей, пойдут те, кто раньше не ходил голосовать. Пойдут те, кто за справедливость, те, кто за женщин! И вот эти вот «збіговиська», которые здесь устраивали (имеет ввиду митинги против Штепы, на которых акцентировали, что бывшая мэр причастна к захвату города российскими гибридными силами – ред.), только подтолкнули наших людей отстаивать патриота нашего города. Я буду голосовать за то, как при ней были розы по всему городу. А сейчас их нет. А она была, есть и будет патриотом нашего города».

Штепа – это враг номер один Украины. Славянск пережил такое тяжёлое, Краматорску тоже досталось, Мариуполю досталось... Куда у них память делась?

Василий, Донецкая область: «Я всей своей сутью этого не могу понять! Ни умом, ни сердцем. Как можно этого Бойченко – мера, у него, видите ли, приоритет в городе, первое место на выборах (нынешний мэр Мариуполя, считается связанным с Ринатом Ахметовым, который владеет металлургией Приазовья, крупнейшими заводами города – ред.). А он в Мариуполе не появляется! Он в Киеве живёт вместе с Ахметовым, где-нибудь под боком. То же самое Штепа – это враг номер один Украины. Славянск пережил такое тяжёлое, Краматорску тоже досталось, Мариуполю досталось... Куда у них память делась? Они же в 14-м году молились на Украину. А сейчас – пожалуйста! Они опять туда же, в ту же степь».

«Девочки, Янукович – красивый мужчина!»

Александр, Луганская область: «Порошенко – это тайный ставленник «регионалов». Ещё Кучма заслал его к Ющенко. Это одно. У «регионалов» алгоритм действий, как у брачных аферистов. В 14-м году на базаре иду я, стоит душ 5-6 «теток», а это только побежал Янукович. И вот одна из них говорит: «Девочки, ну чего мы голосовали за Януковича? Красивый мужчина». Как у аферистов – настоящий полковник. А знаете, чем оно заканчивается? Обобрал вдову, и она остаётся ни с чем, у разбитого корыта».

Виктор, Донбасс: «Вот верить или не верить Гиркину, когда он сказал, что дал в 2014 году 50 тысяч долларов Штепе, чтобы она пустила его в Славянск. Правда это или фейк?».

«Почему демократические партии нас игнорируют?»

Мы смотрим телевидение России и воспринимаем всю политику Украины их понятиями.

Слушательница, Луганская область: «Хочу вам рассказать, почему за эти партии (которые популярны на востоке – ред.) мы будем голосовать. Мы смотрим российское телевидение, мы живём на границе. У нас нет цифрового сигнала, и все купили тюннеры, которые настроены только на Россию. Сколько я не писала (в органы власти – ред.) – нет сигнала. И вот мы смотрим телевидение России и воспринимаем всю политику Украины их понятиями. И у нас нет демократических партий, никто не выдвинулся. Почему они нас игнорируют – я не знаю».

Красивый человек, да ещё и с сахаром

Александр, Луганская область: «Я бы назвал это феноменом Черновецкого, когда он выходил на сцену – и бабушки таяли. То же самое и с Шаховым (лидер партии «Наш край» – ред.). Красивый и, можно сказать, молодой человек, да ещё и с сахаром».

Сколько бы бандеровские заробитчане не лили на них грязи – они всё равно для нас чужие

Слушательница, Славянск: «Эти люди (бывшие «регионалы» – ред.) работали и что-то делали для наших городов, и сколько бы бандеровские заробитчане не лили на них грязи – они всё равно для нас чужие. А нам надо то, что люди делают конкретно для нашего города. А общая идеология нам совершенно не важна, нам жить надо».

Виктор: «Вы спрашиваете, почему люди так голосуют? Если коротко – «Чому Бідні? Бо дурні. Чого дурні? Бо бідні». Люди совсем не думают. Вот кто-то пообещал, и все решили, что так и будет. Да не будет такого никогда. Обманет! Сахару даст, вы съедите, чаю попьёте, да и забудет он про вас».

Там, где выборов не будет

Олег, Мариуполь: «Вы рассказывали про Павлополь, Сартану, Чермалык и прочие греческих селения, которые были еще до нашей эры. На мой взгляд, это дискриминация по национальному признаку – не давать проголосовать. Я призываю греков этих поселений посылать жалобы в ЕС и греческое консульство, которое находится в Мариуполе».

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