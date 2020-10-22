Історична перемога: як «Шахтар» подолав «Реал» молодіжним складом

Сенсаційна перемога від донецького «Шахтаря» у першому турі групового раунду Ліги чемпіонів. «Гірники», попри всі ставки букмекерів та експертів, виявилися сильнішими за мадридський «Реал». Чому ця перемога історична для команди з Донецька? Радіо Донбас.Реалії зібрали найцікавіші факти про тріумф «гірників».

Ще до свого старту груповий етап Ліги чемпіонів увійшов в історію українського футболу. Вперше за 5 років Україну представлятимуть два клуби на цьому етапі: київське «Динамо» та донецький «Шахтар». І якщо кияни в своїй першій грі поступилися туринському «Ювентусу» – 2:0, то «гірники» створили справжнє свято.

Як це було?

На 29-й хвилині у ворота «Реалу» забив Тете, після чого перевагу донеччан подвоїв захисник «вершкових» Рафаель Варан, який відзначився автоголом. А вже на 42-й хвилині ще одного м'яча «королівському клубові» закинув Манор Соломон.

У перерві «Реал» провів кілька замін, що дозволило Лукі Модричу і Вінісіусу Жуніору швидко відіграти два м'ячі. Але перемога залишилася за «Шахтарем» – 2:3.

Факт 1. «Гірникам» залетіло три м'ячі

На останніх хвилинах «вершкові» втретє розписалися у воротах донеччан – Вальверде вдарив з-за меж штрафного після розіграшу кутового та пробив повз воротаря «гірників». Але арбітри скасували цей гол, бо Вініус Жуніор перебував в офсайді.

Факт 2. Молодіжний склад

Донецький «Шахтар» масово перехворів на коронавірус. До Мадриду українська команда вилетіла майже без половини основного складу – кілька гравців травмовані, кілька – відновлюються після коронавірусу. Тож фактично проти «Реалу» донецький клуб вийшов молодіжним складом.

У матчі проти «вершкових» дебютували вісімнадцятирічні Георгій Судаков та його одноліток Богдан Вюнник, які вийшли на заміни у другому таймі.

Факт 3. Перша перемога над «Реалом»

Раніше «Шахтар» та «Реал» зустрічалися двічі в груповому етапі Ліги чемпіонів 2015/2016, проте «гірники» постійно поступалися – 4:0 на виїзді та 3:4 – вдома.

Факт 4. Друга перемога українського клубу

До «Шахтаря» так засмутити «Реал» вдавалося лише київському «Динамо» на чолі з легендарним тренером Валерієм Лобановським та зірковим складом – Олександр Шовковський, Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Андрій Гусін. У 1999 році кияни виграли у матчі-відповіді ¼ фіналу Ліги чемпіонів. Двічі у воротах «вершкових» розписався Андрій Шевченко.

Факт 5. Іспанці повторили антирекорд 39-річної давнини

Це третя поразка «Реалу» у єврокубках поспіль, якщо згадати, що в ⅛ фіналу Ліги чемпіонів минулого сезону «вершкові» двічі поступилися «Манчестер Сіті». В останнє таку триразову серію поразок «Реал» зазнав у 1981 році.

Факт 6. Найкращі гравці матчу у «Шахтарі»

Тете – найкращий гравець за версією експертного сайту Whoscored. Гру футболіста «Шахтаря» оцінили у 8,6 балів. За ним гол та один асист. Цікаво, що друге та третє місце також за «гірниками»: гра Манора Соломона заробила 8 балів, а Віктора Корнієнка – 7,6 балів.

Факт 7. Найшвидший гол

Другий гол у ворота «гірників» найшвидший в Лізі чемпіонів з 2006 року, як повідомляє Opta sports. Вінісіусу Жуніору, який вийшов на заміну на 59 хвилині, знадобилося усього 15 секунд, щоб забити у ворота донецького клубу

Факт 8. З перемоги старт в Лізі чемпіонів

Уперше з 2017 року «Шахтар» розпочав з перемоги груповий етап Ліги чемпіонів. Три роки тому «гірники» виграли у «Наполі» з рахунком 2:1.

Факт 9. Очолили турнірну таблицю

У паралельному матчі «Інтер» та «Борусія» розписали мирову – 2:2. Тож після першого туру «гірники» очолили турнірну таблицю групи B, маючи в своєму активі 3 очки.

Факт 10. Цікава статистика

Гравці «Шахтаря» сумарно пробігли більше за «Реал» – 111, 4 км проти 107,1 км, але «вершкові» більше володіли м'ячем – 57% проти 43%.

Наступний єврокубковий матч «гірники» проведуть 27 жовтня в Києві на НСК «Олімпійський» з «Інтером».

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