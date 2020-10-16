Цьогорічні «Ігри нескорених» в Україні вперше відбудуться онлайн

Сідаєш удома за тренажер, знімаєш свій виступ на відео, судді дистанційно оцінюють результат, а медалі й кубки переможцям надсилають поштою.

Саме так відбуватимуться цьогорічні «Ігри нескорених», учасниками яких є поранені ветерани і військовослужбовці України.

Як повідомили організатори, усі охочі мають зареєструватися на сайті «Ігор нескорених» до 25 жовтня включно. Змагання проходитимуть із 31 жовтня по 22 листопада. А результати оголосять 6 грудня у прямому ефірі.

Поранені змагатимуться з шести видів спорту. Щодо кожного записали відео з поясненням процедури змагань і запису результатів; обіцяють презентувати, коли закінчиться реєстрація учасників.

Цьогорічний унікальний формат зумовлений пандемією. Як розповідає директорка проєкту «Ігри нескорених в Україні» Оксана Горбач, ідею організації онлайн-змагань підказала співпраця з американською командою «Ігор нескорених» («Invictus Games»).

«Улітку українська збірна була запрошена на міжнародні віртуальні змагання. І ці онлайн-змагання нам дуже сподобалися. Попри те, що вони відбувалися віддалено – ані звичних для нас трибун, ані вболівальників, – був присутній дух командної роботи, дух змагальності. І так само було відчуття, що ти представляєш свою країну на міжнародній арені. Ми відчуваємо це, коли їдемо за кордон, а тут ми були вдома», – розповідає вона.

За прикладом американської збірної «Ігри нескорених» в Україні під час карантину також вирішили провести онлайн. І, як з’ясувалося, – кажуть організатори, – це відкриває нові горизонти для спортивної реабілітації ветеранів. Адже онлайн-проєкт дає змогу залучити більше учасників.

«Бачу позитив. Коли організовували попередні ігри, до нас зверталося багато ветеранів. Але існували тільки три локації – Одеса, Львів і Київ. На жаль, на цьому все. В інших містах ми не проводили відбори. І в цьому була проблема, бо частина ветеранів не могла приїхати і взяти участь», – каже капітан Національної збірної «Ігор нескорених» Тарас Шпук.

«Тому сама платформа онлайн – перш за все можливість. Це можливість для ветерана будь-де, в будь-якому куточку України все ж таки взяти участь у цих змаганнях», – додав він.

Організатори кажуть: якщо торік в іграх узяли участь 218 поранених військовослужбовців і ветеранів, то тепер учасників може бути принаймні удвічі більше.

Як і змагання попередніх років, цьогорічні ігри підтримує посольство США в Україні. Торік Військово-повітряні сили США подарували українській збірній 10 інвалідних візків для гри в баскетбол, а українських поранених ветеранів тренували учасники американської збірної.

Як каже заступник аташе з питань культури посольства Браян Фурман, «ми, американці, пишаємося своїми ветеранами – вони формують важливу соціально-політичну й економічну силу в Сполучених Штатах, – і для нас честь поділитися з Україною цим досвідом».