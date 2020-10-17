Ломаченко, Ліга чемпіонів та Світоліна: змагання, які варто не пропустити у жовтні

Збірна України з футболу перемогою над Іспанією поставила жирну крапку у жовтневих виступах, проте спорт в цьому місяці для українських спортсменів не завершується. Попереду – гучні перемоги. І Радіо Свобода традиційно нагадує про турніри, які варто переглянути. Пропонуємо почати вже сьогодні.

Бій Василя Ломаченка

Василь Ломаченко спробує здобути звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі (до 61,2 кілограма) у бої проти Теофімо Лопеса.



«СуперВася» – володар поясів чемпіона світу за версіями Світової боксерської асоціації (WBA), Світової боксерської організації (WBO) та франчайзингового поясу Світової боксерської ради (WBC). Лопес може похизуватися лише чемпіонством за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Обидва боксери провели по 15 професійних боїв, проте в активі Ломаченка – одна поразка. Лопес наразі непереможний.

Цікаво! Василь Ломаченко виступає не у своїй ваговій категорії. Його суперники важчі та масивніші, хоча з Лопесом вони показали однакову вагу на зважуванні.

Коли та де дивитися? Бій Ломаченко-Лопес відбудеться в ніч з 17 на 18 жовтня в Лас-Вегасі. Боксери вийдуть в ринг орієнтовно о 04:00 за київським часом. В Україні поєдинок транслюватиме сервіс Megogo.

Командні баталії у плаванні

International Swimming League стало чи не єдиним змаганням для найкращих плавців світу у 2020 році. Через пандемію більшість стартів було скасовано, тому жовтневі змагання стануть головним поверненням «водних» лідерів світу.

У цьому році боротимуться в ISL 10 команд, які в груповій стадії виступатимуть протягом десяти змагальних днів (38 запливів протягом двох днів). У кожному такому дні змагатимуться по чотири команди. На кожну дистанцію виходитимуть по два представники від команди, залежно від результату вони отримують бали в кошик команди. Ті, хто набрав найбільше очок за підсумками змагального дня, стають переможцями. Найкращі команди групового етапу виходять до півфіналу.

Серед учасників – і четверо українців, які виступатимуть за різні команди. Головна українська надія на олімпійські медалі з плавання – Михайло Романчук – тепер учасник італійської команди «Аква Центуріонс». Змагатиметься українець на дистанції 400 метрів.



Сергій Шевцов виступатиме за «Енерджі Стандарт».



Рекордсмен світу на дистанції 50 метрів батерфляєм Андрій Говоров дебютує в ISL разом з канадською командою «Торонто Тайтенс».



Єдина українка Дар'я Зевіна виступатиме у складі угорського клубу «Айрон».



Цікаво! Минулого сезону Михайло Романчук та Сергій Шевцов виступали у складі команди «Енерджі Стандарт», яка і стала чемпіоном ISL.

Коли та де дивитися? Загалом змагання триватимуть п'ять тижнів – з 16 жовтня до 22 листопада.

18-19 жовтня виступатиме Михайло Романчук та Дар'я Зевіна

24-25 жовтня – Михайло Романчук та Андрій Говоров

26-27 жовтня – Дар’я Зевіна

Наступні матчі за участю українців відбудуться вже у листопаді.

Змагання транслюватимуть «Євроспорт» та «Спорт 1».

«Шахтар» та «Динамо» в Лізі чемпіонів

Київське «Динамо» пробилося до групового етапу Ліги чемпіонів, розгромивши вдома бельгійський «Гент» – 3:0.

Розпочне київська команда свою боротьбу за вихід до наступного етапу вдома: 20 жовтня матчем проти «Ювентуса», а вже 28-го зіграє на виїзді проти угорського «Ференцвароша», головним тренером якого є колишній наставник киян Сергій Ребров.



Повний календар «Динамо» виглядає таким чином:

1 тур: «Динамо» – «Ювентус» (20 жовтня);

2 тур: «Ференцварош» – «Динамо» (28 жовтня);

3 тур: «Барселона» – «Динамо» (4 листопада);

4 тур: «Динамо» – «Барселона» (24 листопада);

5 тур: «Ювентус» – «Динамо» (2 грудня);

6 тур: «Динамо» – «Ференцварош» (8 грудня).

А ось «Шахтар» спочатку – 21 жовтня – зіграє на виїзді проти мадридського «Реалу», а вже за 6 днів прийматиме вдома міланський «Інтер».



Календар «Шахтаря» такий:

1 тур: «Реал» – «Шахтар» (21 жовтня);

2 тур: «Шахтар» – «Інтер» (27 жовтня);

3 тур: «Шахтар» – «Борусія» (3 листопада);

4 тур: «Борусія» – «Шахтар» (25 листопада);

5 тур: «Шахтар» – «Реал» (1 грудня);

6 тур: «Інтер» Мілан – «Шахтар» (9 грудня).

Цікаво! Вперше за 5 років одразу два українських клуби гратимуть у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Луганська «Зоря» в Лізі Європи

Єдиний представник України, який виступатиме в груповому етапі Ліги Європи, луганська «Зоря», зіграє з португальською «Брагою», англійським «Лестером» та грецьким «АЕКом».



Інші два представники України – чернігівська «Десна» та «Колос» з Київської області – вибули з єврокубків у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи.

У жовтні луганський клуб зіграє 22-го на виїзді з англійським «Лестером», а 29-го до Запоріжжя приїде португальська «Брага».



Повний календар «Зорі»:

1-й тур: «Лестер» – «Зоря» (22 жовтня)

2-й тур: «Зоря» – «Брага» (29 жовтня)

3-й тур: «Зоря» – «АЕК» (4 листопада)

4-й тур: «АЕК» – «Зоря» (26 листопада)

5-й тур: «Зоря» – «Лестер» (3 грудня)

6-й тур: «Брага» – «Зоря» (10 грудня)

Світоліна та Ястремська в Остраві, Стаховський – у Туреччині

Здається, новини про теніс не вщухали всю пандемію, не зміниться ситуація і в другий місяць осені.

Сьогодні стартує J&T Banka Ostrava Open.

Українська тенісистка Катаріна Завацька зустрінеться з чешкою Марі Боузковою. В основній сітці турніру в Чехії заявлені Еліна Світоліна і Даяна Ястремська.

Перша ракетка України Еліна Світоліна проведе свій матч з володаркою wild card Крістиною Плішковою або Марією Саккарі, а Даяна Ястремська зустрінеться з американкою Дженніфер Брейді.

Тим часом українці підкорюватимуть Istanbul Challenger Ted Open: Сергій Стаховський в першому раунді в одиночному розряді гратиме проти Джея Кларка з Великобританії, а Ілля Марченко зустрінеться зі словаком Мартіном Кліжаном.

У парній сітці Сергій Стаховський виступить разом із Денисом Молчановим проти дуету Луїс Давид Мартінес (Венесуела) / Мігель Анхель Рейес-Варела (Мексика).

Фінал ULAF League One

Уже 24 жовтня стане відомий чемпіон України з американського футболу. У «золотій» битві зустрінуться харківські «Атланти» та чемпіони УЛАФ Суперліги минулого сезону київські Сapitals.

На шляху до фіналу «Атланти» в суху переграли іншу київську команду Patriots – 28:0. А Сapitals переграли «Вінницьких вовків» – 26:06. Матч відбудеться у Харкові.

Суперліга з баскетболу

Минуло лише два тури баскетбольної Суперліги, але вже з сенсаціями. По-перше, повернувся київський «Будівельник». Десятиразовий чемпіон України, учасник євротурнірів востаннє грав у сезоні 2017/2018. Потім отримав бан від ФІБА через заборгованості перед тренерами та гравцями, тому пропустив два сезони. І ось нарешті – «Будівельник» в сезоні. У першому матчі кияни поступилися чинному чемпіону «Дніпру», проте обидві команди зазначили, що далі буде грати один з одним цікавіше, адже «Будка» лише набирає обертів.



Проте, вже 25 жовтня «Дніпро» зіграє з іншою київською командою – «Київ-Баскетом», зазвичай, тут розгортаються справжні баталії.



По-друге, новачок «Тернопіль» вже здобув першу перемогу над «Миколаєвом», а «Запоріжжя» неочікувано тримається у четвірці найкращих.



З усім розкладом на жовтень можна ознайомитися на сайті ФБУ.

Бій Олександра Усика

В останній день жовтня боротимуться Олександр Усик та Дерек Чисора. Зустріч мала відбутися ще 23 травня у Лондоні, але бій перенесли через пандемію.



35-річий Дерек Чисора провів на професіональному рингу 41 поєдинок і здобув 32 перемоги. У 2012 році він програв українському чемпіону Віталію Кличку в бою за пояс Світової боксерської ради (WBC).

Усик виграв усі свої 17 боїв, а у в 2018 році став абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі (до 90,7 кілограма)



Цікаво! Для Олександра Усика це буде другий бій у суперважкій вазі. У жовтні 2019 року він здобув дострокову перемогу над американцем Чаззом Візерспуном.



Чисора – саме той боксер-провокатор, який на дуелі поглядів напередодні бою з Віталієм Кличком дав українцю ляпаса. А перед поєдинком – плюнув водою в обличчя вже Володимиру Кличку.

Коли та де дивитися? Бій Усик-Чісора відбудеться 31 жовтня в Лондоні на «Вемблі-Арені». Поки що відомо, що офіційним транслятором став телеканал Sky Sports, а також в Україні бій транслюватиме сервіс Megogo.