Три клуби в єврокубках, «Будівельник» та «зіркові» повернення: 10 причин дивитися український баскетбол у новому сезоні

Уже завтра, 3 жовтня, після піврічної паузи розпочнеться новий сезон баскетболу в Україні. Одразу три клуби гратимуть в Кубку Європи ФІБА, дебютує на євроарені українська жіноча команда, повернеться легендарний «Будівельник», визначиться володар Кубку України. Проте це не всі сюрпризи та несподіванки, які очікують українських вболівальників. Радіо Свобода підготувало шпаргалку – чому варто дивитися цей сезон українського баскетболу.



Причина 1. Довгоочікуваний Кубок України та «нові» команди

Кубок України було заплановано ще у березні, але через карантин чекали на нього трохи більше ніж пів року. І ось, нарешті, 3 та 4 жовтня у Южному зустрінуться чотири команди – «Дніпро», «Хімік», «Одеса» та «Київ-Баскет». Все, як планувалося і у березні. Проте головне «але» – за цей час команди суттєво змінили свій склад, а тому вигравати Кубок будуть вже не ті, хто заробляв шанс потрапити у цей «Фінал чотирьох». Хоча не про всі клуби йде мова.

Чинний володар Кубка України «Дніпро» зберіг «кістяк» команди. У цьому сезоні «Дніпро» не продовжило контракт з Олександром Сизовим, Ігорем Чумаковим та Ігорем Дубоненком, залишили в команді легіонерів Генрі Дугата та Джареда Террелла, повернули до України капітана збірної В'ячеслава Кравцова, а також долучили молодь – Івана Колдомасова та Євгена Сорочана.

У минулому сезоні команда Журавльова залишила без трофея «Одесу», з якою зіграє вже 3 жовтня за вихід до фіналу. Щоправда, з тих одеситів у складі залишився лише Роман Новіков, а взагалі за літо команда підписала 9 нових гравців.



За свій другий трофей боротиметься «Хімік». Наприкінці вересня команда Віталія Степановського підписала американського гравця Тоні Вашингтона.

Один з головних претендентів на трофей – «Київ-Баскет» також оновився. Не допоможе команді Айнарса Багатскіса екскапітан Максим Пустозвонов, який у минулому сезоні реалізовував 50% триочкових кидків. За «бджіл» тепер виступатиме ексдніпрянин Олександр Мішула, який в минулому році завадив киянам пробитися у фінал. Загалом «Київ-Баскет» майже на половину змінив свій склад, підписавши контракти з Брюсом Мейсі, Євгеном Сахнюком, Брендоном Янгом, Артемом Ковальовим та Майком Джейкобсоном.



Тож на Кубку України буде по-справжньому спекотно.

3 жовтня відбудуться півфінали: о 14.00 «Одеса» спробує взяти реванш за минулорічну поразку у «Дніпра» (транслюватиме ХSPORT), а о 17:00 «Хімік» зіграє проти «Київ-Баскету» (транслюватиме Oboz TV).

А вже 4 жовтня стане відоме ім’я володаря Кубка України – або нового, або до Дніпра поїде вже п’ятий такий трофей.

Причина 2. Три українські клуби в Кубку Європи

8 років минуло і ось знову на євроарені виступатимуть більше від двох українських клубів. Востаннє такий подарунок український вболівальник отримував у сезоні 2012/2013 року. Тоді у Єврокубку боролися «Азовмаш», «Донецьк» та київський «Будівельник», а южненський «Хімік» підкорював Кубок Виклику ФІБА.



У цьому сезоні готуйтеся тримати кулаки одразу за три українські команди – «Дніпро», «Київ-Баскет» та «Прометей». Вони зіграють у Кубку Європи ФІБА. І якщо для киян та дніпрян це вже не перший сезон на євроарені, то команда з Кам’янського – дебютант.

Через пандемію коронавірусу змінився формат Кубка Європи ФІБА – скасували кваліфікацію. Тому українці одразу стартують з групового етапу.

«Дніпряни», які не пройшли нідерландський «Гронінгеном» у відбірковому матчі Ліги чемпіонів, виступатимуть у групі Е. Суперниками команди Дениса Журавльова стали «Лондон Лайонс» (Велика Британія), «Анвіл» (Польща) та «Фрібург» (Швейцарія). З останніми «Дніпро» зіграє вже 6 січня на виїзді, а перша домашня гра команди Журавльова в рамках Кубка Європи запланована на 13 січня проти польського «Анвілу».

А в групі B 6 січня чекаємо на українське дербі – «Прометей» та «Київ-Баскет», які зіграють у столиці. Крім українців, в групі ще болгарський «Рілські».

Причина 3. Український жіночий клуб на євроарені

Якщо до чоловічих клубів у євротурнірах вболівальники звикли, то новий сезон вразить ще й українським жіночим колективом, який також виступатиме на міжнародній арені. Щойно створена жіноча команда «Прометей» гратиме в груповій стадії Єврокубка. Суперницями українок стали угорські «Сексарда» та «Дьйора», а також турецька «Кайсера». Саме з останніх і розпочнеться шлях «Прометея» на євроарені 6 січня.

Причина 4. Сезон, який недограли через карантин

Карантин зірвав усі плани у минулому сезоні. Команди так і не зіграли в плей-оф, через що досі багато суперечок серед вболівальників. На момент оголошення про завершення сезону у турнірній таблиці чоловічої Суперліги перше місце посідав БК «Дніпро», який і став чемпіоном.

Тепер, поки деякі команди намагатимуться доводити, що вони мали б бути володарями золотих нагород, інші – що вони недарма стали чемпіонами. Щоправда, самі гравці кажуть, що «склалося, як склалося», тому новий сезон – з чистого аркуша.



Але ажіотаж щодо нового сезону на вболівальницьких ресурсах та у соцмережах немаленький. Тим більше, що в цьому сезоні зіграють аж 11 команд, через це кількість кіл у регулярній частині зменшили до 3. І це великий плюс, адже минулого року деякі команди зустрічалися один з одним і в рамках Суперліги та Кубка України, чи національної першості та Кубка Європи.

Регулярний чемпіонат стартує уже 6 жовтня матчем «Харківські соколи» проти «Миколаєва».

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Причина 5. «Будівельник» знову в грі

Так! Це не помилка. Десятиразовий чемпіон України, учасник євротурнірів знову гратиме. Востаннє київський «Будівельник» грав у сезоні 2017/2018, після чого отримав бан від ФІБА через заборгованості перед тренерами та гравцями, тому пропустив два сезони. Протягом цього часу українські вболівальники провели десятки акцій «Поверніть «Будку», не сприймали появу будь-якого нового клубу в Києві, і нарешті дочекалися. «Будівельник» в сезоні.



Причина 6. «Дебютант» з неймовірними амбіціями

БК «Тернопіль» для Суперліги команда нова, адже грав майже два десятиліття у Вищій лізі. Зазвичай вболівальники таким клубам прогнозують «плестися в кінцівки турнірної таблиці». Але «Тернопіль» стане справжньою «темною конячкою» сезону, яка точно боротиметься за вищу половину турнірної таблиці. Бо назва для Суперліги і нова, а ось обличчя – досвідчені і титуловані гравці. Серед яких – Олександр Кольченко, Андрій Агафонов, Павло Буренко, Максим Сандул, Олександр Тищенко.

Причина 7. Зіркові легіонери

Попри карантинні обмеження, українським командам вдалося залишити в своїй основі вже досвідчених легіонерів, які ще в минулому сезоні стали улюбленцями глядачів, і підписати новачків 2020/2021 року. Хоча дехто з них також вже відомий українцям.

Наприклад, Брендон Янг, який у 2018 році виступав за «Черкаських мавп», у минулому сезоні захищав кольори болгарського клубу «Левські», а тепер гратиме у складі «Київ-Баскету».

Не менш гучне повернення і ексгравця «Будівельника», а тепер форварда «Прометея» Ді Джея Стефенса.

Причина 8. Повернення українських гравців додому

Новий сезон буде одним з найсильніших за останні роки, запевняють експерти. І одна з таких причин – це повернення українських баскетболістів, які виступали за кордоном і гучно заявили про себе.

Так через вісім років в українському турнірі знову гратиме В’ячеслав Кравцов – капітан збірної України. За плечима якого виступи в НБА, Іспанії, Туреччині, а останнім клубом був японський «Неофінікс». Тепер же Кравцов – гравець «Дніпра».

Захисник української збірної Олександр Липовий, який з 2016 року виступав за кордоном – сербську «Црвену Звезду», грузинську «Віту», угорський «Шольнок» і грецькі «Трікалу» та «Промітеас», у новому сезоні захищатиме кольори кам’янського «Прометея».

З Туреччини повернувся ще один гравець збірної – Олександр Мішула, який має підсилити «Київ-Баскет». Щоправда, для киян це вже друге «закордонне повернення». Команда Айнарса Багатскіса також підписала Євгена Сахнюка, який після виступів у NCAA за команду університетів Ла Саль та Джефферсон грав в Іспанії.



Досвідчених гравців повертає і дебютант Суперліги – «Тернопіль»: Андрія Кальніченка (румунський «Клуж») та Андрія Агафонова (угорський «ЗТЄ»).

А «Запоріжжя» зробило акцент на молодь. Так у складі команди тепер гратиме Андрій Грицак («Уеска», Іспанія), форвард молодіжної збірної України, який вражав на минулорічному чемпіонаті Європи серед спортсменів віком до 20 років, ставши найкращим гравцем турніру за блок-шотами і другим – за підбираннями.

Причина 9. Боротьба за Євробаскет

Не пройшли зміни і повз відбір на Євробаскет. Тепер команди замість традиційного формату – матч вдома та матч на виїзді – гратимуть в ізольованому таборі. У одній такій «бульбашці» виступатимуть по 4 або 8 команд, тобто одна або дві кваліфікаційні групи.

Чоловіча збірна України має в своєму активі перемогу над Австрією з рахунком 88:73 та поразку від угорської команди – 60:2. Попереду у підопічних Айнарса Багатскіса – Словенія (27 листопада, 21 лютого), Австрія (30 листопада) та Угорщина (18 лютого). Євробаскет відбудеться у 2022 році.

У цей же час за можливість виступити на чемпіонаті Європи у 2021 році боротиметься жіноча збірна, у якої залишилися дві зустрічі із Фінляндією (12 листопада та 7 лютого), матчі проти Бельгії (15 листопада), Португалії (4 лютого) та Фінляндії (7 лютого). Українки також можуть похизуватися однією перемогою – Португалія (72:60) та засумувати щодо програшу у Бельгії (66:83).

Причина 10. Олімпіада: спроба номер два

Олімпійські ігри перенесли на рік, а разом з тим відклали і боротьбу за «путівки» до ігор, які планувалися навесні 2020 року. Проте майже за тиждень до кваліфікації змагання були перенесені.

Поки що невідомо, в якому все ж таки форматі відбуватиметься відбір. За минулим «сценарієм» українки мали виступати у першому кваліфікаційному турнірі, де 20 команд розігруватимуть 3 ліцензії до Токіо. Суперницями «синьо-жовтих» на груповому етапі планувалися Іран, Японія, Туркменістан та Австралія.

Чоловіча команда перебуває в листі очікування. Автоматично до «угорської» кваліфікації потрапили Монголія, Словенія, Нідерланди, Латвія, Польща та господарі турніру – Угорщина. Щоб у цьому переліку були й «синьо-жовті», треба, щоб хоча б дві команди з вище зазначених вибороли путівки в першій кваліфікації, тоді їх місця у другому турнірі автоматично посідають збірні з листу очікування, тобто Україна.

Поки що відомо лише, що перший турнір відбудеться в австрійському Граці 26-30 травня 2021 року. У будь-якому випадку, попри те, що немає точної інформації про формат кваліфікацій, збірні України у серпні провели тренувальні збори, зіграли на національній першості та Суперлізі 3х3.

Крім того, варто не забувати і про жіночу Суперлігу, де тепер зросла конкуренція, і про українців, які виступають в інших закордонних чемпіонатах чи НБА.