Дебют «Дніпра», волейбольне дербі та Луческу в «Динамо»: 6 Ліг чемпіонів, де гратимуть українські клуби

Коронавірус продовжує вносити свої корективи, але попри це спортивні турніри починають «відроджуватися». Якщо футбольною Лігою чемпіонів вже нікого не здивувати, то в інших видах ця осінь обіцяє бути цікавою. Тут вам і перший крок дніпровської команди у баскетбольній ЛЧ, і матч за вихід до наступного етапу між українськими волейбольними клубами, і восьма спроба запорізьких гандболістів підкорити груповий етап. Усе, що відомо на сьогодні про Ліг чемпіонів, де гратимуть українські клуби, Радіо Свобода зібрало в шпаргалку вболівальників.

Баскетбольна Ліга чемпіонів і «Дніпро»

Єдиний представник України у баскетбольній Лізі Чемпіонів – «Дніпро» дебютує у цьому турнірі вже сьогодні, 22 вересня. Щоправда, і так вже історичну подію команда навряд чи забуде через коронавірус, який вніс свої корективи – і в формат турніру, і місце проведення, і до складу команди.



Склад команди. Перевага «Дніпра» над українськими клубами, в першу чергу, саме у складі команди, який щосезону мінімально змінюється. Тому зіграність і взаєморозуміння між гравцями тут зазвичай вище, ніж в інших українських клубах, які тільки починають настроюватися один на одного після чергових підписань новачків. У цьому сезоні «Дніпро» не продовжило контракт з Олександром Сизовим, Ігорем Чумаковим та Ігорем Дубоненко. Проте вдалося залишити в команді легіонерів Генрі Дугата та Джареда Террелла, а також повернути до України капітана збірної В'ячеслава Кравцова.



Коли та де гратимуть в Лізі чемпіонів? Через пандемію коронавірусу замість двох кваліфікаційних етапів по два матчі, «дніпряни» зіграють турнір у форматі «Фінал чотирьох». За результатами якого, найсильніша команда і потрапить до групового етапу. При цьому всі матчі відбудуться на Кіпрі без глядачів. Делегації усіх команд взагалі ізольовані, у так звану «бульбашку» – командам заборонено виходити в місто, тож вони живуть за маршрутом готель-тренування/матч-готель. Сьогодні «Дніпро» виступатиме проти нідерландського «Гронінгена», у разі перемоги – у другому етапі мають зустрітися з найкращою командою пари – кіпрський «Керавнос» та грецький «Іраклісом». Фінальна битва за путівку до групового етапу Ліги чемпіонів запланована на 24 вересня.



Які шанси? Шанси «Дніпра» на вихід до групового етапу є, але все ж таки до зміни формату вони були вищими, розповідає Олександр Прошута. За його словами, команда Дениса Журавльова уникнула найскладніших суперників, на кшталт «Хапоеля» з Тель-Авіву, боснійського клубу «Ігокеа» чи польского «Анвілу».

«Чемпіони України залишилися без козиря власного майданчику, який, навіть без глядачів на трибунах, мав би бути дуже значним фактором на користь команди Дениса Журавльова. До того ж, з команд, які потрапили в одну четвірку з Дніпром, саме українська команда найбільш зіграна. Вона зберегла 90% складу, ці гравці грають між собою не перший рік, на відміну від тих же хлопців з «Гронінгену» або грецького «Іраклісу», де ми бачимо фактично новий колектив. Найголовніше: фінал чотирьох – це завжди лотерея. Це один матч, в якому може статися все, що завгодно. 2-3 провальні хвилини матимуть рокові наслідки. Той факт, що ці матчі стануть першими офіційними для команд в сезоні, тільки додає фактору випадковості цій лотереї», – пояснює Прошута.

А якщо поразка в Лізі чемпіонів, що далі? У випадку, якщо дніпряни не зможуть пройти відбір до Ліги чемпіонів, вони зіграють у Кубку Європи, де складуть компанію іншим двом українським клубам: «Київ-Баскет» та «Прометей».

При поразці нідерландському «Гронінгену» команда Дениса Журавльова потрапить до групи E, де на неї чекають ті, хто програв у парах: «Монс» (Бельгія) – «Анвіл» (Польща), «Спортінг» (Португалія) – «Фрібург» (Швейцарія) та британський «Лондон Лайонс».



Якщо «Дніпро» програє в фіналі кваліфікації Ліги чемпіонів, у Кубку Європи ФІБА він гратиме в групі F, де суперниками будуть чорногорський «Морнар», нідерландський «Ден Босх» та білоруський «Борисфен».

Гандбольна Ліга Чемпіонів і «Мотор»

Якщо для «Дніпра» це лише перша спроба підкорити Лігу чемпіонів, то запорізький «Мотор» вже бере участь увосьме. А, головне, потрапили у цей євротурнір українці, як то кажуть, застрибнувши в останній вагон. Адже в цьому сезоні кількість учасників у гандбольній Лізі чемпіонів скоротили з 28 до 16. Першу «десятку» було відібрано за рейтингом, а на ще 6 путівок претендувало 14 команд, серед них і український «Мотор».

Склад команди: З лютого команду очолює литовський спеціаліст Гінтарас Савукінас, крім того, за літо сам склад «омолодився». До запорізької команди приєдналися гравці з Білорусі: Іван Мороз та В'ячеслав Бохан, угорець Віктор Мельничук, а нещодавно клуб ще підсилився іспанцем Карлосом Моліно Косано, який встиг пограти за «Барселону», німецький «Магдебург», португальську «Бенфіку», тощо.

Коли та де гратимуть в Лізі чемпіонів? Проти запорізької команди у груповому етапі зіграють «Барселона» (Іспанія), «Веспрем» (Угорщина), «Кіль» (Німеччина), «Ольборг» (Данія), «Нант» (Франція), «Цельє» (Словенія), «Загреб» (Хорватія). Команди, які в турнірній таблиці посядуть перше та друге місце, вийдуть відразу до чвертьфіналу. Ті, хто розташуються з третього по шосте, проведуть додатковий раунд плей-оф за вихід до 1/4 фіналу.

Завтра, 23 вересня, «Мотор» зіграє на виїзді проти «Ольборгу» з Данії. За тиждень в Запоріжжі відбудеться матч з угорським «Веспремом». Також у жовтні заплановані матчі з німецьким «Кілем» та французським «Нантом». Повний розклад групового раунду можна подивитися на офіційному сайті запорізького клубу.

Які шанси? У минулому сезоні «Мотор» достроково – ще за три тури до завершення групового етапу – припинив участь у Лізі чемпіонів. У турнірній таблиці українці розмістилися на останньому місці, маючи в своєму активі лише одну перемогу. Проте перший матч вже у сезоні 20/21 показав, що запорізька команда хоче і може боротися із найтитулованішими командами. Так зустріч із дев’ятиразовим переможцем єврокубка «Барселоною» завершилася із рахунком – 25:30. Попри поразку, український клуб залишив приємне враження від своєї гри.

«Матч проти «Барселони» додав оптимізму, але поки придивляємося до оновленого складу. Подивимося, як буде вести команда в тих матчах, коли все вирішується на останніх хвилинах. Не вистачало впевненості саме в таких ситуаціях в минулих сезонах. Сподіваємося, що зможуть це змінити зараз. Вважаю, що суперників «Цельє» та «Загреб» вдома зобов'язані перемагати, а на виїзді – чіплятися за очки. Тому «Мотор» має виходити з групи, іншого завдання перед командою не стоіть», – каже спортивний журналіст Сергій Цукіло.



А якщо поразка в Лізі чемпіонів, що далі? У гандбольній Лізі чемпіонів, на відміну від баскетбольної та футбольної, неможливо перейти до наступного євротурніру рівнем нижче. Тут просто «вилітають», тож якщо «Мотор» не вийде з групового етапу, то гратиме лише в національній першості.

Волейбольна Ліга Чемпіонів і українське «дербі» – «Хімік» та «Прометей»

У Лізі чемпіонів залишиться лише один... Так, так! Путівку до наступного другого кваліфікаційного раунду українські клуби «Хімік» (м.Южне) та «Прометей» (м.Кам'янське) у волейбольній Лізі чемпіонів розіграють між собою. Команда з Одещини у минулому сезоні створила сенсацію – вперше українці пробилися до групового турніру Ліги чемпіонів (не плутати з Кубком європейських чемпіонів, де у 90-х роках грала луганська «Іскра»). А ось «Прометей» дебютує в Лізі чемпіонів.

Склад команд: «Прометей» лише у 2019 році з'явився на волейбольній мапі України, але амбіційно: спочатку в національну першість, а тепер і єврокубки. За літо команда підписала 8 нових гравців – кубінська нападниця Даямі Санчес, болгарська сполучна Лора Кітіпова та ліберо з Пуерто-Ріко Шара Венегас. Крім того, кольори «Прометея» тепер захищають ексгравчині южненської команди: Анастасія Крайдуба, Катерина Сільченкова, Алла Політанська, а також гравчині української Суперліги Марина Мазенко та Ганна Харчинська.



А ось «Хімік» навпаки зберіг свій «кістяк»: 11 гравчинь з 14, які були заявлені у минулому сезоні, продовжать грати за команду Южного. Проте у т запевняють, потрібно заповнити вакансії кутового нападаючого та центральної блокуючої.

Коли та де гратимуть в Лізі чемпіонів? 23 вересня команди зіграють в Запоріжжі. Матч розпочнеться о 19.00, а вже за тиждень – 30 вересня – зустрінуться у Южному о 18.00. Переможець українського дербі мав би зіграти проти найкращої команди пари «Динамо» (Москва) – «Вашаш» (Будапешт). Проте у Європейської конфедерації волейболу (CEV) намагаються «розводити» українські та російські клуби, щоб вони не грали один проти одного. Тож у випадку перемоги московського «Динамо» буде змінено сітку.

Які шанси? Команди вже чотири рази грали один з одною на національному рівні. Тричі перемагав клуб з Кам'янського, проте ці матчі були в рамках чемпіонату України. А ось у півфіналі Кубка України у супербитві перемогу здобув більш титулований «Хімік».



А якщо поразка в Лізі чемпіонів, що далі? Команда, яка поступиться в українському дербі, перевірить свої сили в Кубку Європейської конфедерації волейболу. У 1/16 суперником українок стане румунський TARGOVISTE.

Футбольна Ліга Чемпіонів і традиційно «Динамо» та «Шахтар»

Ліга чемпіонів завжди традиційно асоціюється з футболом і українськими клубами «Динамо» та «Шахтарем». Тому коротко і про головне.

«Динамо» з перемоги розпочало свій сезон в Лізі чемпіонів. У матчі третього кваліфікаційного раунду кияни виграли у бельгіського «АЗ» з рахунком 2:0. Голами відзначилися Жерсона Родрігеша та Миколи Шапаренка.

Завтра, 23 вересня, кияни на виїзді зіграють проти бельгійського «Генту», в складі якого виступають українці Роман Яремчук, Ігор Пластун і Роман Безус. Матч-відповідь стартує о 22:00 29 вересня в Києві.

Якщо «Динамо» виграє протистояння у бельгійського клубу, то виступатиме в груповому етапі Ліги чемпіонів. Востаннє кияни грали там у 2016 році.

І нагадуємо, що новим тренером киян став Мірча Лучаску – екснаставник донецького «Шахтаря», з яким «гірники» вперше в історії вийшли до плей-оф Ліги чемпіонів у сезоні 2010/2011 та добралися до чвертьфіналу

«Шахтар» починає свій сезон в Лізі чемпіонів у жовтні з групового етапу. Матчі заплановані на 20-21 жовтня, склад учасників групи стане відомий після жеребкування, яке відбудеться 1 жовтня.

Футбольна жіноча Ліга чемпіонів та «Житлобуд-2»

Єдиний представник України у жіночій Лізі чемпіонів – харківський «Житлобуд-2» стартує 3-4 листопада. Суперник українського клубу стане відомий 22 жовтня. У цьому році жіноча Ліга чемпіонів змінила формат через пандемію коронавірусу. У першому кваліфікаційному раунді зіграють 40 команд з найменшим рейтингом, по одному матчу і на полі команди, яка визначиться за результатами жеребкування. На цьому етапі і виступатиме «Житлобуд-2».



Футзальна Ліга Чемпіонів і «Продексім»

Через коронавірус суттєві зміни відбулися і у футзальній Лізі чемпіонів, старт якої було заплановано на середину жовтня. Проте тепер вона розпочнеться наприкінці листопада і відбудеться у форматі одиночних матчів плей-офф. Завершиться турніром восьми найсильніших команд. Від України у футзальній Лізі чемпіонів виступатиме херсонський «Продексім», а його суперники стануть відомі ближче до кваліфікаційного раунду.



Поки баскетбольні, волейбольні, гандбольні, футбольні та футзальні українські клуби лише починають свою боротьбу в Лізі чемпіонів, є вже «синьо-жовті», які можуть похизуватися перемогою у єврокубку. Віцечемпіон України з пляжного футболу серед жіночих команд «Мрія-2006» з міста Ананьїв Одеської області виграла Кубок європейських чемпіонів (аналог Ліги чемпіонів). Українки взяли участь у такому турнірі і одразу тріумфували. «Синьо-жовті» обіграли бельгійський «NewTeam» (4:3), іспанський «Касерес» (4:1), французький «Марсель» (5:3) та поступилося в серії пенальті російській «Звєздє». Проте за кількістю перемог та очній зустрічі з іспанським клубом саме українська «Мрія-2006» стала переможницєю пляжної «Ліги чемпіонів».