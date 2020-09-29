Непереможна жіноча збірна з футболу, медальна крапка від легкоатлетів, тріумф української каноїстки – якщо раніше у вересні українці вже прощалися із літніми видами спорту, то в цьому році – лише починають вболівати. А українські спортсмени не розчаровують своїх фанатів. Традиційно головні спортивні новини у щотижневому дайджесті від Радіо Свобода.

Цей тиждень був насичений єврокубками, тому коротко про головне:

У баскетбольній Лізі чемпіонів «Дніпро» на Кіпрі зазнав поразки у першому матчі кваліфікаційного раунду.

Непереможна збірна

Жіноча збірна України з футболу розгромно переграла збірну Греції у відбірковому турнірі на Євро-2022 – 4:0. Двічі у ворота грецької команди забила Ніколь Козлова, також відзначилиcя Дар'я Кравець та Дарина Апанащенко. Жіноча збірна України перемагає та виходить на третє місце у групі. Попереду Ірландія – 13 очок та Німеччина – 18 очок. Щоб пройти у наступний етап Євро українкам далі потрібно лише перемагати. Наступними суперницями українок стануть представниці Ірландії. Матч відбудеться 23 жовтня. А також у жовтні буде гра на виїзді із командою Греції.



Золота каноїстка

Українські спортсмени здобули три золоті, дві срібні та три бронзові медалі на Кубку світу з веслування на байдарках та каное. Найбільшу кількість медалей виборола Людмила Лузан – 2 «золота» та «срібло». На спринтерській дистанції 200 метрів долю вирішував фотофініш, який зафіксував, що українка друга. Різниця між часом Лузан та американки Невін Харрісон – 0,02 секунди.

500 метрів українська каноїстка подолала впевнено, випередивши найближчу опонентку на майже 3,5 секунди. Ще одне «золото» Лузан виборола у тандемі з Анастасією Четверіковою на дистанції 500 метрів, де перевага українок перед срібними призерками сягнула 2,4 секунди (1.58,81).



Також «золото» здобули веслувальниці на жіночих перегонах на байдарках-четвірках – Марія Кічасова-Скорик/ Людмила Кукліновська/ Анастасія Тодорова/ Марія Повх.

Чоловіча команда на байдарках-четвірках (Дмитро Даниленко, Олександр Сиромятников, Олег Кухарик та Іван Семикін) стали срібними призерами.



«Бронза» в кошику представників каное-двійок – Дмитра Янчука й Тараса Міщука, Анастасії Четверікової та Віталія Вергелеса, а також Олена Циганкова здобула бронзу на змаганнях на каноє-одиночках на дистанції 5000 метрів.

Світоліна здобула 15 трофей

Перша ракетка України Еліна Світоліна перемогла на турнірі серії WTA International у Страсбурзі. У фіналі українка здолала представницю Казахстану Олену Рибакіну – 6:4, 1:6, 6:2. І це 15-й титул українки у професійній кар'єрі. Для Світоліної це був другий у сезоні фінал WTA. У березні, до поширення пандемії коронавірусу, вона виграла змагання у Монтерреї.

Сьогодні Світоліна зіграє матч першого кола Відкритого чемпіонату Франції (Roland Garros), де зустрінеться із росіянкою Варварою Грачовою.

Найкращий стрибок Бех-Романчук у сезоні

«Діамантова ліга» завершилася золотим стрибком Марини Бех-Романчук.

Етап в Досі проводився в експериментальному форматі – у фіналі зі стрибків у довжину змагалися три найкращі учасниці, і остаточним результатом вважалася саме остання спроба. Марина Бех-Романчук стрибнула на 6,91 метра, що стало найкращим результатом цього сезону та на 2 сантиметри менше за особистий рекорд українки.

«Срібло» виборола нігерійка Езе Бруме, яка підкорила 6,68 метра. Третьою з результатом 6,55 метра стала шведка Хадді Санья.

Спортивна гімнастика: олімпійський чемпіон та нова зірка

У Києві завершився турнір зі спортивної гімнастики Ukraine Іnternational Cup-2020, у якому взяло участь 85 спортсменів із 10 країн світу: Вірменії, Грузії, Ізраїлю, Німеччини, Латвії, Литви, Словенії, Білорусі, Узбекистану та України, яка і тріумфувала майже в усіх категоріях.

Олімпійський чемпіон Олег Верняєв виграв багатоборство, а також здобув золоті нагороди у вправах на коні та брусах й «бронзу» – у вільних вправах.



Ще один українець Владислав Грико був третім у багатоборстві, а також виборов «срібло» у вільних вправах.

Серед жінок «золото» у багаторборстві забрала Анастасия Мотак, яка також може похизуватися «сріблом» у стрибку та вправах на колоді, «золотом» – на брусах.

Другою у багатоборстві стала Яна Федорова, яка, крім того, була ще й бронзовою призеркою у вільних вправах.

Досвідчена Діана Варинська виграла у вільних вправах та вправі на колоді.

А ось справжнім тріумфатором став Ілля Ковтун, який виступав серед юніорів. Хлопець зібрав 6 золотих нагород – у командній першості, у багатоборстві та в окремих видах – вільні вправи, на кільцях, брусах та перекладині. Серед юніорок першою стала Дар'я Лиска.

Третій програш чемпіонського бою

Український боксер Сергій Дерев'янченко поступився за звання чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) в середній вазі (до 72,6 кг) Джермаллу Чарло. Одноголосно судді віддали перемогу американцю – 116:112, 117:111, 118:110. Це вже третій програш чемпіонського бою для Дерев'янченка: Даніелю Джейкобсу восени 2018 року, через рік казахстанцю Геннадію Головкіну і тепер американцеві Джермаллу Чарло.



Американський футбол: відомі півфіналісти

Відбулися чвертьфінальні матчі ULAF League, де визначилася четвірка найкращих команд з американського футболу. Київські Capitals не залишили шансів «Спартанцям» з Дніпра, вигравши з рахунком 60:0. Також в суху перемогли і «Вінницькі Вовки», які на виїзді грали з «Азовськими дельфінами».

У Харкові «Атланти» впевнено розібралися із київськими «Славс». Запекла боротьба за останню путівку до півфіналу розгорнулась у Києві, де «Патріоти» зустрілися із житомирськими «Вікінгами». У результаті, святкували перемогу господарі – 36:21.

Тож у півфіналах зіграють «Вінницькі вовки», харківські «Атланти» та київські – «Патріоти» і Capitals. Матчі відбудуться 11 жовтня, хто з ким буде грати стане відомо у середу, 30 вересня, під час жеребкування.

Повернення «легенди»

Український баскетбольний клуб «Будівельник» уже в цьому сезоні може стати учасником Суперліги. Клубу залишилося виплатити останній борг до 2 жовтня і тоді буде знято з нього бан від ФІБА. У такому випадку 10-разовий чемпіон України стане 11 командою Суперліги сезону 20/21, який стартує вже у ці вихідні 4-5 жовтня. Востаннє «Будівельник» грав в 2017/2018 році, після чого отримав бан від ФІБА через заборгованості перед гравцями та тренерським складом.

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