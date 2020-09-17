Легка атлетика: українці вибороли 5 медалей на етапі «Діамантової ліги»

Українські легкоатлети вибороли п’ять нагород на останньому етапі «Діамантової ліги», що триває у Римі.

Українська легкоатлетка Юлія Левченко з першої спроби взяла висоту 1,98 метра, що і дозволило їй виграти свій перший етап «Діамантової ліги» цього сезоні. Українка Ярослава Магучіх, австралійка Нікола Макдермотт та представниця Швеції Еріка Кінсі завершили змагання з однаковим результатом 1,95 метра, проте саме представниця України посіла друге місце, адже взяла висоту з першої спроби. Бронзовою призеркою стала Макдермотт.



Ще дві нагороди в Римі вибороли українки у жіночому бігу на 400 метрів з бар’єрами. Анна Рижикова фінішувала другою з результатом 54,54 секунди, на 39 секунд більше знадобилося Вікторії Ткачук, щоб подолати цю дистанцію. Тож, вона здобула «бронзу». Переможницею у забігу на 400 метрів з бар’єрами стала представниця Нідерландів Фемке Бол. Її результат – 53,90 секунди.

Золоту нагороду у стрибках у висоту, показавши результат 2.30 метри, виборов Андрій Проценко.