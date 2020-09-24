Ліга Європи: «Колос» програв «Рієці» в екстратаймі

«Колос» з Київської області програв хорватській «Рієці» в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи з рахунком 2:0.

В основний час команди м’ячів не забивали, тому довелося грати два екстратайми.

На 102-й хвилині «Рієка» віддкрила рахунок, коли відзначився Жоау Есковал. На 116-й хвилині воротар «Колоса» Євген Волинець випустив м’яч з рук прямо на Сандро Куленовича. Той пробив по пустих воротах, але круглий зупинився на лінії. Звідти його проштовхнув у ворота Франко Адріяшевич – 2:0.

У другому таймі футбольне поле стадіону у Рієці почало заливати дощем, з яким не могла впоратися дренажна система.

Україну в єврокубках продовжують представляти донецький «Шахтар», який гратиме у групі Ліги чемпіонів, туди ж може потрапити київське «Динамо»; бронзовий призер чемпіонату луганська «Зоря» гратиме в групі Ліги Європи. 24 вересня чернігівська «Десна» у своєму єврокубковому дебюті поступилася німецькому «Вольсфбургу».