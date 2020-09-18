Ліга Європи: визначилися суперники українських клубів у третьому кваліфікаційному раунді

У третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи 24 вересня візьмуть участь два українські клуби – чернігівська «Десна» і «Колос» із Ковалівки Київської області.

Суперник «Десни» визначився 17 вересня в матчі другого раунду кваліфікації, в якому албанський «Кукесі» приймав німецький «Вольфсбург». Гості не залишили господарям жодного шансу – 0:4.

З «Вольфсбургом» улітку перетиналися шляхи донецького «Шахтаря». 5 серпня в матчі 1/8 фіналу Ліги Європи гірники забили «вовкам» тричі, але розгром донеччани оформили вже на фініші матчу – перший гол Мораєс забив на 89-й хвилині.

У минулому чемпіонаті Німеччини «Вольфсбург» фінішував сьомим. Поєдинок проти німецького клубу «Десна» проведе на виїзді.

Суперником «Колоса» жереб визначив хорватську «Рієку», яка свій шлях у єврокубках розпочинає з третьої кваліфікаційної стадії. В попередньому чемпіонаті Хорватії «Рієка» стала третьою, а в нинішньому чемпіонаті йде п’ятою – з двома перемогами і двома поразками в стартових турах.

Як і «Десна», єдиний поєдинок третього раунду «Колос» проведе на виїзді.