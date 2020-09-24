Луческу про матч «Гент» – «Динамо»: результатом дуже задоволений

Головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу позитивно оцінив підсумок першого матчу вирішального раунду кваліфікації Ліги чемпіонів «Гент» – «Динамо» (1:2).

«Головне в цій грі – результат, і ним я дуже задоволений. Другий тайм дався нам краще. Попереду в нас ще гра-відповідь, і ми маємо вже починати готуватися до неї. Сьогодні ми почали дуже добре, забили швидкий м’яч, і я сподівався, що нам вдасться забити і другий, і третій гол. Але, на жаль, ми втратили нитки гри, і суперники, спіймавши кураж, створили тиск на наших захисників та заробили стандарт, з якого й відігралися в першому таймі», – сказав Луческу на післяматчевій пресконференції в Бельгії.

У виїзному поєдинку «Динамо» вийшло вперед уже на 9-й хвилині, коли зусилля партнерів завершив ударом із близької відстані Владислав Супряга. Попри перевагу гостей майже впродовж усього першого тайму, господарям вдалося відігратися на 41-й хвилині – Тім Кляйндінст після подачі кутового випередив і захисників, і голкіпера динамівців Георгія Бущана – 1:1.

Майже одразу по перерві дві жовті картки і вилучення внаслідок цього заробив український півзахисник «Гента» Роман Безус. Чисельну перевагу гості реалізували на 89-й хвилині, коли Карлос де Пена вдало відреагував на рикошет. Рахунок 1:2 залишився незмінним до кінця гри.

Матч-відповідь відбудеться 30 вересня в Києві.