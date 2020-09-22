Ліга чемпіонів: «Динамо» вже перебуває в Генті

Футболісти київського «Динамо» провели першу ніч у бельгійському місті Гент, де 23 вересня проведуть перший матч вирішального раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти місцевого клубу.

Нинішній наставник киян Мірча Луческу змінив попередні правила, і тепер «Динамо» прибуває на єврокубкові матчі не напередодні гри, а за день до поєдинку, маючи додаткову добу на адаптацію.

Переліт, який відбувся ввечері 21 вересня, минув без пригод, повідомляє офіційний сайт клубу. Сьогодні головний тренер «біло-синіх» та гравець Віталій Буяльський дадуть відповіді на запитання представників ЗМІ на пресконференції, а потім футболісти випробують газон стадіону «Гент».

Тренерський штаб розраховує в майбутньому поєдинку на 23 футболістів, 18 із яких потраплять до заявки на поєдинок.

Воротарі: Бойко, Бущан, Нещерет;

Захисники: Вівчаренко, Забарний, Кендзьора, Миколенко, Сирота, Шабанов;

Півзахисники: Андрієвський, Буяльський, Вантух, Вербич, де Пена, Караваєв, Лєднєв, Сидорчук, Цитаїшвілі, Циганков, Шапаренко, Шепелєв;

Нападники: Родрігес, Супряга.

Матч «Гент» – «Динамо» відбудеться в середу, 23 вересня, початок – о 22:00 за київським часом. Трансляція буде менш доступна вболівальникам, оскільки поєдинок покаже телеканал «Футбол-1», який із нинішнього сезону з загальнодоступних пакетів телевізійних провайдерів перейшов до моделі передплати.