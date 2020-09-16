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16 вересня 2020, Київ 08:00
Новини | Спорт

Ліга чемпіонів: «Динамо» дізналося про останнього суперника в кваліфікації

Головний тренер киян Мірча Луческу

У матчах плей-оф за право зіграти в груповому турнірі Ліги чемпіонів київське «Динамо» зустрінеться з бельгійським «Гентом», у складі якого виступають українці Роман Яремчук, Ігор Пластун і Роман Безус.

15 вересня «Гент» на своєму полі переграв австрійський «Рапід» – 2:1.

Господарі вийшли вперед на 36-й хвилині, а на 59-й хвилині Яремчук із пенальті подвоїв перевагу. Гол престижу гості забили на 90-й хвилині, але на більше вже не спромоглися.

Яремчук відіграв майже весь матч і був замінений на 89-й хвилині, а Безус з’явився на полі з лави запасних на 61-й хвилині.

Протистояння «Динамо» і «Гента» складатиметься з двох матчів. Перший із них відбудеться 22 або 23 вересня, матч-відповідь – 29 або 30 вересня.

«Динамо» здобуло путівку до раунду плей-оф, перегравши в Києві голландський АЗ – 2:0.

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