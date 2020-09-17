«Динамо» пройде «Гент» у кваліфікації Ліги чемпіонів – букмекерські котирування

Київське «Динамо», найімовірніше, пройде бельгійський «Гент» у вирішальному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, свідчать дані букмекерських котирувань.

При цьому, відповідно до коефіцієнтів, «Гент» вважається фаворитом першого матчу, який відбудеться в Бельгії. При цьому найбільш імовірні рахунки – 1:1 або 1:0 на користь «Гента».

«Динамо» зіграє з «Гентом» 23 і 30 вересня. Переможець протистояння виступатиме в груповому етапі Ліги чемпіонів. Востаннє київська команда грала там у 2016 році.

У попередньому раунді «Динамо» обіграло нідерландський «АЗ» (2:0). Третє коло кваліфікації складалося з одного матчу.