Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
17 вересня 2020, Київ 10:00
Новини | Спорт

«Динамо» пройде «Гент» у кваліфікації Ліги чемпіонів – букмекерські котирування

«Динамо» залишилося зробити один крок до групи Ліги чемпіонів

Київське «Динамо», найімовірніше, пройде бельгійський «Гент» у вирішальному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, свідчать дані букмекерських котирувань.

При цьому, відповідно до коефіцієнтів, «Гент» вважається фаворитом першого матчу, який відбудеться в Бельгії. При цьому найбільш імовірні рахунки – 1:1 або 1:0 на користь «Гента».

«Динамо» зіграє з «Гентом» 23 і 30 вересня. Переможець протистояння виступатиме в груповому етапі Ліги чемпіонів. Востаннє київська команда грала там у 2016 році.

У попередньому раунді «Динамо» обіграло нідерландський «АЗ» (2:0). Третє коло кваліфікації складалося з одного матчу.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG