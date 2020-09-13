Футбол: «Маріуполь» обіграв «Зорю» на виїзді

«Маріуполь» з Донецької області обіграв луганську «Зорю» в матчі другого туру чемпіонату України з футболу з рахунком 0:1.

Єдиний гол забив Дмитро Топалов на 61-й хвилині.

Маріупольці догравали матч у меншості: на 86-й хвилині другу жовту картку отримав Данило Ігнатенко.

Таким чином, «Маріуполь» набирає перші три очки в новому сезоні, а бронзовий призер «Зоря» зазнає другої поразки поспіль.

У попередніх матчах туру «Динамо» зіграло внічию з «Десною» (0:0), «Олімпік» обіграв «Дніпро-1» (1:3), «Колос» – ПФК «Львів» (4:0), а «Минай» здолав «Олександрію» (1:0).

Ввечері 13 вересня свій матч проведуть «Ворскла» та «Інгулець» . Гру львівського «Руха» й донецького «Шахтаря» перенесли через випадки коронавірусу у львівській команді.