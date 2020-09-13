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13 вересня 2020, Київ 19:01
Новини | Спорт

Футбол: «Минай» дебютував в УПЛ перемогою

«Минай» із Закарпатської області обіграв «Олександрію» з Кіровоградської області

Футбольний клуб «Минай» із Закарпатської області дебютував в Українській прем’єр-лізі перемогою.

У другому турі чемпіонату закарпатці обіграли на своєму полі «Олександрію» з Кіровоградської області, яка за підсумками минулого сезону посіла п’яту сходинку в чемпіонаті, але не змогла вийти до єврокубків через матчі плей-оф.

Єдиний гол забив нападник закарпатської команди Антон Шиндер.

Матч першого туру за участі «Миная» перенесли через виявлені випадки коронавірусу в стані команди-суперника – футбольного клубу «Львів».

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