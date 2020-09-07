Футбол: Шевченко назвав головну причину поразки від Іспанії

Збірна України з футболу не встигла відновитися після гри зі Швейцарією, заявив головний тренер Андрій Шевченко після поразки його команди від Іспанії.

«Головна проблема сьогодні була не в одному гравці чи в кількох окремих виконавцях. Головна проблема полягала в тому, що наша команда не відновилася. Друга гра на такому рівні завжди дається важко. Коли ми зустрічаємося з топ-збірними, ми дуже важко потім відновлюємося. Хлопці віддали на полі всі сили, але Іспанія була кращою», – сказав Шевченко.

6 вересня збірна України поступилася Іспанії в Мадриді в другому турі Ліги націй з рахунком 4:0.

Після двох турів Іспанія очолює свою групу найвищого дивізіону Ліги націй з чотирма очками в активі. За нею йдуть Україна (три очки), Німеччина (два очки) й Швейцарія (одне очко).