Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
03 вересня 2020, Київ 17:46
Новини | Спорт

Україну вважають фаворитом у матчі зі Швейцарією – дані букмекерів

3 вересня збірна України проведе свій перший матч у 2020 році

Україну вважають фаворитом у матчі зі Швейцарією, свідчать дані на сайті букмекерських котирувань.

Водночас найнижчий коефіцієнт виставлений на нічию з рахунком 1:1. Другим найбільш імовірним результатом вважається перемога України (1:0).

3 вересня збірна України проведе свій перший матч у 2020 році. У Львові команда зіграє в першому турі елітарного дивізіону Ліги націй зі Швейцарією. Гра розпочнеться о 21:45. У прямому ефірі її покаже телеканал «Україна».

У паралельному матчі групи зустрінуться два інші майбутні суперники України – Німеччина та Іспанія.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG