Україну вважають фаворитом у матчі зі Швейцарією – дані букмекерів

Україну вважають фаворитом у матчі зі Швейцарією, свідчать дані на сайті букмекерських котирувань.

Водночас найнижчий коефіцієнт виставлений на нічию з рахунком 1:1. Другим найбільш імовірним результатом вважається перемога України (1:0).

3 вересня збірна України проведе свій перший матч у 2020 році. У Львові команда зіграє в першому турі елітарного дивізіону Ліги націй зі Швейцарією. Гра розпочнеться о 21:45. У прямому ефірі її покаже телеканал «Україна».

У паралельному матчі групи зустрінуться два інші майбутні суперники України – Німеччина та Іспанія.