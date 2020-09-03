Україна дебютує в елітарному дивізіоні Ліги націй УЄФА

Збірна України з футболу проведе перший матч в елітарному дивізіоні Ліги націй УЄФА. У Львові за порожніх через COVID-19 трибун команда Андрія Шевченка проведе поєдинок проти збірної Швейцарії.

Гру Україна – Швейцарія обслуговуватиме шведська бригада арбітрів на чолі з Андреасом Екбергом.

Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом, у прямому ефірі її покаже телеканал «Україна».

Водночас розпочнеться інший поєдинок у групі 4 ліги А, в якому гратимуть Німеччина та Іспанія.

6 вересня підопічні Шевченка зіграють в Іспанії.

Ліга націй – відносно новий турнір, який Союз європейських футбольних асоціацій проводить удруге. За результатами першого турніру УЄФА доповнила склад учасників чемпіонату Європи, нинішнє змагання такого впливу не матиме.