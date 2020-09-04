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04 вересня 2020, Київ 07:31
Новини | Спорт

Команда Шевченка перемогла в дебютному матчі в елітарному дивізіоні Ліги націй

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко

З перемоги розпочала збірна України з футболу участь у елітарному дивізіоні Лігинацій УЄФА. Підопічні Андрія Шевченка у Львові переграли команду Швейцарії ­– 2:1.

Уже на 14-й хвилині після швидкої контратаки Мораєс пробив із гострого кута, а Ярмоленко був швидший за суперників на добиванні. Ще до перерви гості зрівняли рахунок – влучним ударом з-поза меж штрафного відзначився Сеферович.

У середині другого тайму красивий гол із лівого кута штрафного майданчика забив Зінченко і встановив таким чином остаточний результат.

В іншому матчі групи 4 ліги А миром розійшлися команди Німеччини та Іспанії – 1:1.

Свій наступний поєдинок «синьо-жовті» проведуть в Іспанії в неділю, 6 вересня, о 21:45. Водночас розпочнеться матч Швейцарія – Німеччина.

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