Футбол: збірна України поступилася Іспанії з рахунком 4:0

Збірна України поступила Іспанії в другому турі Ліги націй з рахунком 4:0.

Перші свої три м’ячі іспанці забили вже до 33-ї хвилини зустрічі: дублем відзначився Серхіо Рамос, ще один гол забив 17-річний Ансу Фаті.

Остаточний рахунок в матчі на 85-й хвилині встановив Ферран Торрес.

Після двох турів Іспанія очолює групу 4 найвищого дивізіону Ліги націй з чотирма очками в активі. За нею йдуть Україна (три очки), Німеччина (два очки) й Швейцарія (одне очко).

Це була перша поразка збірної України з листопада 2018 року.