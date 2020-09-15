Футбол: «Динамо» прийме голландський АЗ у кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське «Динамо» 15 вересня спробує зробити перший із двох кроків до групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА. В третьому кваліфікаційному раунді головного клубного змагання Європи підопічні Мірчі Луческу приймуть голландський АЗ.

Початок матчу – о 20:00 на НСК «Олімпійський», в ефірі поєдинок покаже телеканал «2+2».

Протистояння на цій стадії складається з одного матчу, тому в разі нічийного результату в основний час буде призначений овертайм, а за потреби – ще й серія пенальті.

У складі команди гостей немає кадрових проблем, натомість у «Динамо» є очевидний брак захисників – травмовані Бурда, Тимчик, Шабанов і Попов. Також не брав участі в передматчевому тренуванні Циганков.