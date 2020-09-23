Ліга чемпіонів: Луческу розповів, які матчі «Гента» аналізували в «Динамо»

Київське «Динамо» 23 вересня на виїзді проведе перший матч вирішального раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. На передматчевій пресконференції наставник киян Мірча Луческу розповів, які матчі суперника, бельгійського «Гента», переглядали динамівці під час підготовки.

«Гент» – дуже хороша команда. У неї змінилося два тренери за короткий період. Це важко для будь-якої команди. Те, що «Гент» почав свій національний чемпіонат не найкращим чином, і в команді з’явилося 11 нових гравців і стільки ж пішло, ні про що не говорить. Звичайно, для тренера це завжди важко. Але в будь-якому разі «Гент» – це серйозний суперник. Команда довела це двома перемогами в останніх матчах – над «Мускроном» (у чемпіонаті Бельгії – ред.) і «Рапідом» (у Лізі чемпіонів – ред.), які ми розібрали», – сказав Луческу.

Інший учасник пресконференції, півзахисник Віталій Буяльський, наголосив, що фізично до наступного матчу команда «готова на сто двадцять відсотків».

У національному чемпіонаті Бельгії сьогоднішній суперник «Динамо» йде на незвичному для себе 13-му місці серед 18 команд. «Гент» має дві перемоги і чотири поразки в стартових шести турах.

Матч «Гент» – «Динамо» розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляція буде менш доступна вболівальникам, оскільки поєдинок покаже телеканал «Футбол-1», який із нинішнього сезону з загальнодоступних пакетів телевізійних провайдерів перейшов до моделі передплати. Матч-відповідь відбудеться наступного тижня в Києві.