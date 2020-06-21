Футбол: «Зоря» обіграла «Десну» в матчі за третє місце в чемпіонаті

Луганська «Зоря» на виїзді обіграла чернігівську «Десну» в матчі за третє місце в чемпіонаті України з футболу.

У складі «Зорі» відзначилися Владислав Кочергін (6 хвилина) та Богдан Михайличенко (55 хвилина).

«Десна» відіграла один м’яч з пенальті на 98-й хвилині. Одинадцятиметровий удар реалізував Денис Фаворов.

За хвилину до цього другу жовту картку отримав захисник Євген Чеберко, який зіграв рукою у власному штрафному майданчику.

20 червня донецький «Шахтар» достроково став чемпіоном України, обігравши «Олександрію». За ним ідуть «Динамо» та «Зоря» (по 52 очки). Втім, київська команда має гру в запасі – на 22 червня запланований матч з «Колосом».

«Десна» йде четвертою з 49 очками. «Олександрія» замикає п’ятірку лідерів з 43 заліковими пунктами.