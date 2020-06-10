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10 червня 2020, Київ 14:58
Новини | Суспільство

Поліція: справу про расизм на матчі «Шахтар» – «Динамо» закрили ще в лютому

Гравець «Шахтаря» Тайсон вибиває м'яч у бік трибун вболівальників «Динамо» через вигуки на його адресу, Київ, 10 листопада 2019 року

Кримінальне провадження про расизм на матчі донецького «Шахтаря» та київського «Динамо» закрили ще в лютому, повідомила поліція Харківської області у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Після проведення всіх необхідних слідчих (розшукових дій) 24 лютого 2020 року прийнято рішення про закриття кримінального провадження», – заявили в поліції.

Правоохоронці не відповіли на питання Радіо Свобода, чи оголошували комусь підозру в межах цього провадження.

10 листопада у Харкові відбувся матч 14-го туру чемпіонату України з футболу між донецьким «Шахтарем» і київським «Динамо». У другому таймі арбітр на кілька хвилин зупинив поєдинок через расистські вигуки вболівальників на адресу темношкірих гравців «Шахтаря».

«Гірники» категорично виступили проти будь-яких проявів расизму. «Динамо», зі свого боку, висловило готовність «всебічно допомагати» в розслідуванні інциденту.

Наступного дня після матчу поліція відкрила кримінальне провадження.

У зв’язку зі скандалом у лютому «Динамо» приймало полтавську «Ворсклу» практично за порожніх трибун. Зустріч дозволили подивитися лише дітям до 14 років у супроводі дорослих.

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