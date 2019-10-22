Ліга чемпіонів: «Шахтар» виставив найсильніший склад на матч із загребським «Динамо»

Донецький «Шахтар» найсильнішим складом виступить у поєдинку третього туру Ліги чемпіонів УЄФА проти хорватського «Динамо» із Загреба. У воротах стоятиме П’ятов, захисну лінію складуть Болбат, Кривцов, Матвієнко та Ісмаїлі, в півзахисті зіграють опорники Степаненко й Патрік та креативні Марлос, Тайсон і Коноплянка, на позиції форварда – Мораєс.

У складі «Динамо» із Загреба на поле харківського стадіону «Металіст» вийдуть Лівакович – Стоянович, Теофіль-Катрен, Ділавер, Періч, Леовац – Ольмо, Адемі, Моро, Оршич – Гавранович.

Зустріч розпочнеться о 19:55.

Перед початком третього туру гірники і динамівці, маючи по одній перемозі і одній поразці, обіймають другу і третю позиції таблиці групи С. Очолює квартет англійський «Манчестер Сіті» (6 очок), два матчі програла італійська «Аталанта».